M. Champagne bloque le transfert Shaw-Rogers

Le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, bloque officiellement le transfert en bloc des licences pour les services sans fil de Shaw à Rogers et impose des conditions à une éventuelle entente entre Shaw (Freedom Mobile) et Québecor (Vidéotron).

En mêlée de presse mardi, M. Champagne a tranché qu’il « ferme le chapitre » de la transaction initiale proposée par Rogers et Shaw, qui aurait regroupé deux des plus grandes sociétés de télécommunications du pays. Le pacte était évalué à 26 milliards $.

Il a toutefois laissé entendre qu’il pourrait autoriser une nouvelle proposition de Shaw, qui tente de vendre ses activités de services sans fil – soit ceux de Freedom Mobile – à Vidéotron.

La vente de Freedom Mobile a été largement considérée comme le principal obstacle à l’approbation de l’accord avec Rogers, et Vidéotron a accepté plus tôt cette année de l’acheter pour 2,85 milliards $.

Cette nouvelle transaction pourrait aller de l’avant à deux conditions, a expliqué M. champagne : Vidéotron devra conserver toute nouvelle licence acquise pour au moins 10 ans, et les prix pour les services sans fil en Ontario et dans l’Ouest canadien devront être comparables à ceux qui sont offerts par Vidéotron au Québec.

Le ministre a souligné que les prix au Québec sont actuellement en moyenne 20 % plus bas que dans le reste du Canada.

La transaction a déjà reçu l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et l’analyse du Tribunal de la concurrence est en cours. Une décision de médiation est attendue plus tard cette semaine.

Pour justifier ses décisions, M. Champagne a rappelé son devoir de promouvoir la concurrence et d’assurer des prix plus abordables pour les services sans fil au Canada.