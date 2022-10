Vers l’inévitable récession

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 24 octobre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le mot récession est sur toutes les lèvres, et les analystes sont peu nombreux à ne pas la voir sur leur radar prévisionnel. Le resserrement monétaire particulièrement sévère de la Banque du Canada devrait faire son oeuvre.

Rappelons que la hausse du taux directeur atteint les 300 points de base cette année, de 0,25 % à 3,25 %. Au moins 50 points additionnels devraient s’y greffer mercredi. Les analystes sont toutefois plus nombreux à évoquer un tour de vis de 75 points, malgré la récente statistique indiquant que la croissance de l’inflation a ralenti en septembre pour un troisième mois de suite.

Ces derniers retiennent que, malgré cette séquence heureuse, les pressions inflationnistes sont demeurées généralisées le mois dernier. La banque centrale doit également composer avec le repli du dollar canadien par rapport à sa contrepartie américaine et avec une Réserve fédérale des États-Unis maintenant une haute pression sur le loyer de l’argent. À voir !

Toutefois, le taux cible s’enfoncerait plus à fond dans la zone de taux restrictif. L’on parle, ici, d’une zone s’étendant au-delà du taux dit neutre compris dans l’intervalle de 2 à 3 % — soit le taux compatible avec une production qui se maintient durablement à son niveau potentiel et un taux d’inflation demeurant à la cible.

Bref, avec une récession qui semble inévitable, il reste maintenant à connaître son ampleur et sa durée.

D’abord, qu’est-ce qu’une récession ?

Le Fonds monétaire international souligne dans une note qu’il n’existe pas de définition officielle, mais que la plupart des commentateurs et analystes utilisent comme définition pratique le classique d’au moins deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel. La Banque du Canada, pour qui une récession se définit comme une baisse soutenue et généralisée de l’activité économique, dont le PIB est la mesure la plus générale, s’y colle donc.

Aux États-Unis, il revient au Bureau national de recherche économique (NBER, en anglais) de la déclarer officiellement. « Une récession est la période entre un pic d’activité économique et son nadir », écrit le NBER sur son site, qui souligne qu’« une récession implique un déclin significatif de l’activité économique, répandu à travers l’économie et qui dure plus longtemps que quelques mois ». Il met l’accent sur trois critères — intensité, ampleur et durée — et sur leur interchangeabilité. Autrement dit, bien que chaque critère doive être satisfait individuellement dans une certaine mesure, les conditions extrêmes révélées par un critère peuvent partiellement compenser les indications plus faibles d’un autre.

Au Canada, l’Institut C. D. Howe peut servir de référence. Son conseil des cycles économiques analyse l’économie pour établir s’il y a réellement récession. Il se rapproche de la définition du NBER en liant une récession à une baisse prononcée, persistante et généralisée de l’activité économique globale, en retenant le PIB et l’emploi comme ses principales mesures.

Mais dans la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, on retient la définition d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique. Donc on y va avec ça.

Ensuite, qu’enseigne l’histoire ?

Selon les données de C. D. Howe, le Canada a connu 12 récessions depuis 1929, si l’on exclut 2015. Le Canada était alors entré officiellement en récession, selon la définition classique, sous l’effet de la chute des cours du pétrole. Vu la dimension régionale de cette récession, C. D. Howe ne la reconnaît pas officiellement.

Une douzaine de récessions, donc, depuis la Grande Dépression, dont la durée varie entre 3 et 9 trimestres si l’on fait abstraction de la période exceptionnelle des années 1930. Si l’on oublie également celle de 2020, qui s’est concentrée en définitive sur deux mois (mars-avril) sous le choc de la pandémie et de la mise sur pause de pans entiers de l’économie. Elle aura été la plus courte mais la plus sévère depuis 1929, avec un plongeon du PIB de 13 %.

Et la prochaine ?

La prochaine, prévue pour s’amorcer à l’automne selon la majorité des scénarios pour couvrir le premier semestre de 2023, devrait retrancher 1,8 % au PIB du sommet au creux, si l’on retient la cible d’Oxford Economics. Si c’est le cas, on parlerait alors d’une récession modérée. En comparaison, lors des récessions des cinquante dernières années, la contraction moyenne a été de 2,5 % et la durée moyenne, de trois trimestres.

Au chapitre des pertes d’emplois, Oxford Economics avance le chiffre de 200 000 entre le deuxième trimestre de 2022 et le troisième de 2023, contre quelque 400 000 lors de la récession de 2008-2009. Cette récession prévisible a pour particularité de s’inscrire dans un contexte de marché du travail encore tendu avec, notamment, des employeurs qui cherchaient activement à pourvoir 964 000 postes vacants en juillet.

Dans ses plus récentes prévisions, le Mouvement Desjardins indique que la plupart des provinces devraient subir un ralentissement au cours des deux prochaines années. « Aucune province ne sera donc à l’abri de l’effet modérateur des taux d’intérêt, de l’inflation galopante, de la correction rapide du marché de l’habitation et de la détérioration de l’expansion mondiale. »

Le ralentissement attendu de l’économie du Québec ne fait que débuter, et les prochains trimestres seront encore plus difficiles. L’Indice précurseur Desjardins se situe désormais dans une zone critique qui précède habituellement une période de récession. Par conséquent, celle-ci pourrait débuter au tournant de 2023, écrivent les économistes de l’institution. La croissance du PIB réel du Québec, prévue à 3,8 % cette année, ne devrait être que de 0,1 % sur l’ensemble de 2023.