Les Canadiens cherchent à économiser sur les voyages

Pendant que l’inflation mondiale demeure élevée, les Canadiens qui tentent d’échapper au froid cet hiver chercheront à économiser pendant la haute saison.

C’est une période indéniablement coûteuse pour les Canadiens, dans un contexte d’inflation élevée et de hausse des taux d’intérêt. Pourtant, après plus de deux années de restrictions pandémiques, beaucoup veulent toujours prendre le large.

Les hôtels sont désormais souvent moins chers que les locations d’appartement, comme celles proposées par Airbnb, dont les prix ont considérablement augmenté pendant la pandémie, selon Macca Shirifi, rédacteur du blogue de voyage An Adventurous World. « Habituellement, vous pouvez obtenir d’excellentes offres de dernière minute si vous êtes prêts à attendre, affirme M. Shirifi. Cependant, sachez que les logements se louent rapidement pendant la haute saison des vacances. »

Aux personnes qui voyageront à l’intérieur du Canada et qui veulent des vacances économiques, M. Shirifi recommande également d’opter pour un séjour de trois à quatre jours plutôt que de deux semaines. Pour les voyages courts, envisagez de profiter de l’un des nombreux festivals d’hiver du pays, suggère la présidente de Destination Canada, Marsha Walden. Du Carnaval de Québec à l’exposition de sculptures sur glace de Fredericton, FROSTival, il existe de nombreux festivals à travers le pays où tirer le meilleur parti d’une courte escapade, souligne Mme Walden. « La meilleure chose à propos des festivals est qu’ils sont souvent gratuits et qu’ils s’étendent sur plusieurs jours. »

Lors de la planification d’un vol au Canada, il y a une fenêtre idéale pour acheter ses billets d’avion, soit environ deux mois avant le départ, explique la porte-parole d’Expedia Melanie Fish. Elle affirme que les voyageurs pourraient ainsi économiser jusqu’à 40 % sur les frais de vol. Pour les déplacements à l’étranger, Mme Fish suggère aux voyageurs de faire leur réservation au moins trois mois à l’avance, car le faire trop tôt ou trop tard pourrait ne pas donner accès aux mêmes économies.

Un rapport récent d’Expedia recommande la réservation de vols le dimanche, qui ferait économiser jusqu’à 15 %. Le document indique également que le vendredi est le jour de départ le moins cher, car il permettrait aux passagers d’économiser jusqu’à 20 % sur les vols au Canada. Les vols intérieurs qui partent un jeudi sont également une excellente solution de rechange, avec des économies d’environ 10 %, selon le rapport.