Un Noël à rabais pour faire face à l’inflation

Que ce soit pour acheter les cadeaux de Noël ou faire l’épicerie du réveillon, les Canadiens seront particulièrement à l’affût des rabais durant le magasinage du temps des Fêtes cette année — afin de faire face à l’inflation ardente qui engloutit une partie de leur pouvoir d’achat.

Environ 6 Canadiens sur 10 se disent affectés par la difficile situation financière actuelle, mais la plupart s’en tiendraient au même budget qu’ils s’étaient donné l’an dernier, soit 790 $, selon un nouveau sondage Léger réalisé pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) auprès de 2500 Canadiens. Fidèles à leurs habitudes, les Québécois prévoiraient quant à eux dépenser moins que la moyenne canadienne, avec un montant de 588 $.

Après deux années de festivités ternies par la pandémie, « les Québécois ont hâte de retrouver la magie des Fêtes », estime Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. « Les préoccupations financières sont bien présentes, mais les Québécois semblent déterminés à ne pas altérer leurs célébrations cette année », évalue-t-il, à la lumière du rapport.

Pour être capables de se faire plaisir, les consommateurs seront cependant très à l’affût des aubaines.

Selon le rapport, au pays, plus de la moitié des consommateurs (54 %) comptent passer plus de temps à rechercher des promotions pour le magasinage des Fêtes. Parmi les autres solutions qu’ils envisagent pour limiter leurs dépenses, les Canadiens comptent faire moins d’achats et trouver d’autres façons de faire des cadeaux (27 %), ils iront davantage dans les magasins à prix réduits que par le passé (27 %), et ils planifieront (24 %) et commenceront à magasiner plus tôt (23 %).

Habitudes postpandémiques

Les habitudes d’achat, qui avaient radicalement changé en raison de la pandémie, se stabilisent, note-t-on par ailleurs dans le rapport. Les consommateurs envisagent de répartir leurs dépenses en magasin (63 %) et en ligne (37 %) de la même manière qu’en 2021. Même si la tendance au magasinage en ligne est moins forte qu’en plein coeur de la pandémie (42 %), elle reste bien supérieure à ce qu’elle était il y a cinq ans (26 %).

Comme au cours des dernières années, les consommateurs s’y prendront également à l’avance pour faire leurs achats. Si près du quart des consommateurs prévoyaient commencer leurs achats en septembre ou octobre, le mois de novembre reste celui privilégié par les Canadiens pour se consacrer au magasinage des Fêtes. Entre autres, les journées du Vendredi fou (le 25 novembre) et du Cyber Lundi (28 novembre) devraient encore une fois être très occupées cette année, selon le CCCD.