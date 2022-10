Des nuages pointent à l’horizon économique

Nécessaire pour juguler l’inflation, le resserrement radical de la politique monétaire des banques centrales n’en fait pas moins craindre ses effets néfastes sur l’économie dans les mois à venir, ont affirmé les experts réunis à l’occasion d’un panel organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) jeudi.

Les signaux économiques sont encore orange, mais ils pourraient peut-être bientôt devenir rouges. Sans s’avancer à donner un pronostic sur le risque d’une récession, le chef de l’analyse économique et de la stratégie globale à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Martin Coiteux, a tout de même reconnu que les risques de dérapages étaient grands.

« Dans les vingt dernières années, on a eu une inflation faible et stable. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Est-ce qu’on va être capables d’y revenir ? Je pense que oui, mais on ne le fera pas sans casser un certain nombre de plats », croit M. Coiteux.

L’économiste en chef du Mouvement Desjardins, Jimmy Jean, estime quant à lui qu’une récession semble désormais inévitable. « L’atterrissage en douceur, on a voulu y croire. On a donné une chance, mais on a jeté l’éponge au cours de l’été », a-t-il admis.

Trois facteurs qui précèdent généralement une récession se sont matérialisés, a souligné M. Jean pour justifier ses prévisions. « Des resserrements monétaires agressifs, on les a. On voit souvent des chocs énergétiques. On l’a vécu en 2022, les prix sont encore élevés. On voit souvent l’éclatement de bulles. Je pense que, dans le cas actuel, on peut parler de l’éclatement d’une bulle immobilière. Les prix sont en train de tomber assez rapidement. Avec une augmentation du prix moyen de 50 % sur deux ans, dans mon livre à moi, ça correspond à une bulle. »

« Désancrage » des attentes d’inflation ?

Dans les derniers mois, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine se sont engagées dans la voie d’un resserrement des conditions monétaires « comme on n’en a pas vu depuis très très longtemps », a souligné M. Coiteux, rappelant que les taux d’intérêt sont partis du plancher en ce début d’année et qu’ils pourraient atteindre autour de 4 % avant la fin de l’année.

La Banque du Canada a « tardé » à agir, et « ce retard doit être rattrapé » pour ramener l’inflation à sa cible de 2 %, croit l’expert. « S’il y a eu la perception d’une erreur qui a été commise en attendant trop longtemps, il faut gérer les anticipations du marché », ajoute-t-il.

« Le grand danger, c’est que les gens se mettent à penser que l’inflation normale ne sera plus de 2 %, désormais ce sera 3 %, ou 4 %. Et là, petit à petit, les gens commencent à signer des contrats sur cette base-là. Ce serait un désancrage des attentes d’inflation. » Un scénario qu’il faut à tout prix éviter, plaide M. Coiteux.

Une remontée trop musclée ?

Mais si remonter les taux d’intérêt est nécessaire, la Banque du Canada risque toutefois de « jouer avec le feu » en augmentant son taux directeur trop rapidement, prévient M. Jean.

Il donne en exemple les ménages qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux variable en avril dernier. Ceux-ci devront augmenter leur paiement mensuel, car ils ne remboursent plus l’entièreté des intérêts à payer sur le prêt.

Le grand danger, c’est que les gens se mettent à penser que l’inflation normale ne sera plus de 2 %, désormais ce sera 3 %, ou 4 %. Et là, petit à petit, les gens commencent à signer des contrats sur cette base-là.

« Ce n’est pas de dire que c’est l’essentiel des emprunteurs, mais [ce sont] des emprunteurs qui vont devoir puiser dans leur économie, dans leurs revenus, et couper ailleurs et, dans certains cas, ça peut causer des problèmes d’insolvabilité », souligne l’économiste en chef du Mouvement Desjardins

Les gouvernements devront, eux aussi, s’ajuster à la réalité des taux d’intérêt plus élevés, ajoute M. Coiteux. Une augmentation du service de la dette ferait en sorte de réduire la marge de manoeuvre budgétaire pour les missions de la santé et de l’éducation, prévient celui qui a occupé les fonctions de président du Conseil du trésor dans le gouvernement Couillard.

« On vient de vivre une longue période où l’argent ne coûtait rien. […] Les gouvernements doivent réapprendre à composer avec l’idée qu’une dette, ça coûte quelque chose. Conséquemment, il faut faire les bons choix », a-t-il souligné.

Avec La Presse canadienne