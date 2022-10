Tendances et bonnes pratiques au menu de Megamigs

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 17 octobre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Mercredi 19 octobre s’amorce l’édition 2022 de Megamigs, la mégaconférence montréalaise qui attire tant des amateurs locaux de jeu vidéo que des professionnels venant des quatre coins de la planète. Pour la première fois en trois ans, l’événement se fera en présentiel. Ce sera l’occasion de parler de tendances dans la création de jeux vidéo et de bonnes pratiques en matière d’inclusivité et d’égalité au sein d’une industrie qui n’a pas toujours été un exemple à ce chapitre.

Ce sera aussi l’occasion de parler d’argent. D’argent public, notamment.

Plus exactement, des représentants du secteur québécois du jeu vidéo veulent revoir la façon dont le gouvernement et les investisseurs institutionnels financent les projets mis en avant par les studios ayant pignon sur rue au Québec. Il pourrait même être question de la place du français dans cette industrie lourdement anglicisée. Contrairement à d’autres créneaux de l’économie numérique, le jeu vidéo fonctionne sur des cycles et des formules de développement qui dépassent souvent l’horizon de rendement souhaité par ces investisseurs et qui dépassent même parfois la valeur même de l’entreprise qui entreprend ce projet.

Dans les technos, le modèle d’investissement classique est simple : voici quelques millions de dollars ; en contrepartie, je veux une participation minoritaire mais substantielle dans la propriété de votre entreprise. L’objectif est de voir la valeur de l’entreprise dépasser celle de l’investissement le plus tôt possible.

Le jeu vidéo fonctionne différemment.

D’un projet à l’autre

Par exemple, un jeu de catégorie AAA est, comme pour le boeuf, la pièce de prédilection des fins connaisseurs. Ce type de projets implique souvent plus d’une entreprise. Ambitieux, ces jeux prennent du temps à voir le jour et ne génèrent aucun revenu avant leur commercialisation, quelques années plus tard. Ils peuvent coûter plus cher que ce que les entreprises impliquées valent, individuellement.

Les investisseurs plus traditionnels n’arrivent pas tous à trouver leur compte dans ce modèle, car le risque et le rendement se calculent différemment des projets d’investissement technologiques habituels.

Déjà assez gâté par de généreux crédits d’impôt provinciaux, que certains remettent en question, le jeu vidéo québécois voudrait que sa situation soit mieux comprise pour que ses plus petites entreprises puissent obtenir un autre genre de financement, orienté sur leurs projets plutôt que sur leur taille ou leurs revenus immédiats. Son objectif cette semaine sera donc d’expliquer cette situation aux investisseurs pour faciliter la croissance d’autres entreprises que les gros joueurs déjà bien capitalisés.

Entre autres choses.