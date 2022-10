Saguenay veut son morceau de la filière des batteries

Un projet de mine lié à la filière des batteries au lithium avance au Saguenay–Lac-St-Jean. First Phosphate, qui a commencé à explorer 1500 kilomètres carrés de claims miniers à environ 125 kilomètres au nord de la ville de Saguenay, a annoncé mercredi qu’elle obtient l’appui de l’administration portuaire.

L’objectif de l’entreprise est de produire du phosphate pouvant être utilisé dans des batteries lithium-fer-phosphate. Ce type de pile est notamment utilisé dans des véhicules électriques, comme ceux du constructeur Tesla.

« On prévoit que le marché pour les batteries lithium-fer-phosphate prendra de l’expansion. Les gouvernements du Québec et du Canada encouragent les manufacturiers de batteries et les minières à travailler ensemble pour enlever des parts de marché à la Chine, qui a produit des batteries de manières peu respectueuses de l’environnement », explique le président de l’entreprise et ex-ministre fédéral de l’Environnement sous Stephen Harper, Peter Kent, en entrevue au Devoir.

Le projet de First Phosphate est encore embryonnaire : les études minéralogiques et géochimiques des terrains acquis par l’entreprise dans les derniers mois restent à compléter. La minière dit toutefois avoir reçu de premiers résultats d’analyse prometteurs, et M. Kent espère que la production pourra démarrer d’ici cinq ans. First Phosphate souhaite ensuite s’intégrer dans le marché d’Amérique du Nord et expédier son concentré à l’international.

Avec le protocole d’accord signé récemment, le Port de Saguenay signale ainsi son intention de lui donner accès à ses eaux profondes, de même qu’à un terrain pour construire des installations de transformation dans la zone industrielle qui est en train de se développer. « On croit que Saguenay est le prochain pôle de développement de la filiale batteries », juge le p.-d.g. l’administration portuaire, Carl Laberge. « Il n’y a pas encore eu beaucoup d’annonces, mais il y a énormément d’intérêt, de discussions avec plusieurs entreprises. »

Pour attirer les entreprises, M. Laberge mise notamment sur la promesse du premier ministre François Legault d’investir 117 millions de dollars pour doter d’infrastructures les vastes terrains vierges appartenant au Port de Saguenay.

La venue de nouvelles activités industrielles est susceptible d’augmenter le trafic maritime dans le fjord du Saguenay, et le p.-d.g. de l’administration portuaire se dit conscient que cette situation peut être problématique pour l’écosystème local, et en particulier pour les mammifères marins qui le fréquentent. Il souligne toutefois que le Port de Saguenay prend au sérieux la recherche de mesures pour réduire cet impact.

Un potentiel inexploité au Québec

Pour l’instant, il n’y a pas de mine de phosphate au Québec. Un autre projet, Arianne Phosphate, est aussi en branle au Saguenay depuis plusieurs années. Il ne cible toutefois pas spécifiquement la transition énergétique ; l’usage du minerai en agriculture, en particulier dans les engrais, y est surtout mis de l’avant.

Jusqu’à présent, le phosphate ne compte pas parmi les minéraux désignés comme critiques et stratégiques par le gouvernement du Québec. Mais il devrait l’être étant donné son importance autant en matière d’agriculture que d’énergie, selon Karim Zaghib, expert des batteries aux ions de lithium et ancien directeur du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec.

M. Zaghib estime aussi que le marché va adopter autant les batteries aux ions de lithium dont les cathodes sont composées de fer et de phosphate que celles qui utilisent le cobalt et le nickel. « C’est une excellente nouvelle qu’on veuille valoriser le phosphate », a indiqué ce professeur aux universités McGill et Concordia.

Même s’ils présentent des désavantages en ce qui a trait au potentiel de voltage, le fer et le phosphate ont l’avantage, au Québec, de pouvoir être extraits de manière plus abordable et plus saine pour l’environnement, affirme d’ailleurs le professeur de chimie à l’UQAM Steen Brian Schougaard. Ils sont aussi plus faciles à se procurer. « C’est logique, pour une technologie dite verte, d’utiliser les matériaux les plus sains et verts possibles », juge-t-il.

Pour sa part, Benoit Boulet, professeur de génie électrique à l’Université McGill, souligne qu’étant donné que le phosphate est appelé à être de plus en plus en demande, il faudra augmenter non seulement sa production, mais également son recyclage.