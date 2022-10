Le tourisme d’affaires se restructure en Outaouais

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

La région de l’Outaouais offre de multiples attraits, non seulement pour le tourisme d’agrément, mais aussi pour le tourisme d’affaires. Pour ce dernier, la pause pandémique aura permis à Tourisme Outaouais de revoir son offre afin de répondre aux besoins des grands comme des plus petits événements.

« Notre plus grand avantage, précise Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, ce n’est pas notre capacité d’accueil, mais plutôt cette combinaison harmonieuse entre une offre touristique urbaine et une offre touristique en pleine nature. C’est cette cohabitation entre la ville et la nature qui distingue notre région. »

En effet, les infrastructures touristiques ne logent pas seulement dans la ville de Gatineau, mais aussi dans de plus petites municipalités telles que Chelsea, Wakefield et Montebello. Le parc de la Gatineau est en soi un bijou de nature.

« En Outaouais, souligne Julie Kinnear, il est possible d’assister le matin à une réunion dans un grand hôtel, d’aller faire du ski en après-midi et de finir la soirée dans un restaurant gastronomique, et ce, sans avoir à fournir un effort particulier. »

De plus, la région de l’Outaouais se trouve directement en face de la capitale nationale. « On peut passer d’une rive à l’autre sans vraiment s’en apercevoir, raconte Julie Kinnear. Les touristes d’affaires qui choisissent l’Outaouais peuvent aisément profiter des attraits touristiques d’Ottawa. »

Infrastructures touristiques

Parmi les grandes infrastructures touristiques capables d’accueillir d’importants congrès, notons à Gatineau l’hôtel Four Points By Sheraton & Centre de conférences et l’hôtel Hilton Lac-Leamy, qui jouxte le casino du même nom, de même que Fairmont Le Château Montebello, dans la municipalité du même nom.

De plus, la ville de Gatineau peut compter sur son Palais des congrès, construit en 1981 et qui, aujourd’hui, ne suffit plus à la tâche. C’est pourquoi il y a dans l’air un projet de construction d’un second Palais des congrès. « Il y a eu des promesses électorales en soutien à ce projet, explique Julie Kinnear. L’actuel Palais des congrès a une superficie de 41 000 pieds carrés, et on espère que le nouveau aura une superficie de 80 000 pieds carrés. C’est important pour la région parce que notre plus grande infrastructure, le Hilton Lac-Leamy, fonctionne aujourd’hui au maximum de sa capacité. » La construction d’un nouveau Palais des congrès ne signerait pas la mort de l’actuel, mais permettrait d’accueillir de plus grands congrès ou même plus d’un congrès à la fois.

Service à la clientèle

Tourisme Outaouais met à la disposition des planificateurs d’événements un service à la clientèle dédié au tourisme d’affaires. « Nous sommes en mesure de collaborer étroitement avec les planificateurs d’événements afin de cerner avec eux leurs besoins, précise Julie Kinnear. Une fois ceux-ci bien identifiés, nous pouvons faire des propositions et nous pouvons les appuyer dans leur démarche, et même faire des soumissions pour eux. De plus, nous sommes à mettre en place un service clé en main pour les plus petits événements. »

Les deux années de pandémie ont bouleversé l’ensemble de l’industrie touristique qui, aujourd’hui, semble s’en remettre. « Par contre, la pause pandémique nous a aussi permis de réfléchir à notre offre en tourisme d’affaires et de mieux la structurer, explique la p.-d.g. Par exemple, l’augmentation du télétravail. Si le télétravail peut être efficace, il ne fait pas disparaître pour autant le besoin pour des employés de se regrouper et de se voir en chair et en os. Nous avons donc bonifié notre offre d’événements plus modestes, tels que des réunions de style Lac-à-l’épaule ou des activités de motivation. »

De plus, Tourisme Outaouais a mis en place le Programme de soutien aux événements et congrès (PSEC) qui s’adresse directement aux planificateurs d’événements. En adhérant au PSEC, les planificateurs s’engagent à un nombre de nuitées, en contrepartie de quoi ils obtiennent une aide financière.

La pandémie a aussi permis à Tourisme Outaouais de peaufiner son image de marque : « Nous avons changé notre image de marque en mars dernier afin de mieux refléter le concept de la ville et la nature », souligne Julie Kinnear. Si cette nouvelle image de marque concerne essentiellement le tourisme d’agrément, le tourisme d’affaires n’est pas en reste. « Nous commençons à déployer une campagne de publicité entièrement dédiée au tourisme d’affaires sous le slogan « Aux premières loges », précise-t-elle. Le matériel publicitaire sera acheminé directement aux planificateurs d’événements. »



