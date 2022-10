Les demandes affluent au Centre des congrès de Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Avec la disparition des mesures sanitaires, les demandes d’organisation d’événements bondissent mais, contrairement aux années prépandémiques, les organisateurs ne souhaitent plus attendre des mois avant qu’ils aient lieu. Un beau problème pour le Centre des congrès de Québec.

Pierre-Michel Bouchard, p.-d.g. du Centre des congrès de Québec, a eu une drôle de surprise à la fin du printemps lorsqu’un cardinal l’appelle pour lui demander d’organiser la salle de presse pour la visite du pape à Québec fin juillet. « J’ai été obligé de m’excuser. On recevait presque en même temps 2 000 magiciens pour le Championnat mondial de magie. On ne peut pas faire de miracle. »

C’est que le tourisme d’affaires marche du tonnerre de Dieu. Depuis sa réouverture postpandémique, en mars dernier, le Centre des congrès de Québec se débat avec un afflux sans précédent de demandes de dernière minute. « C’est l’urgence qui nous anime en ce moment. Les organisateurs nous demandent s’ils peuvent tenir un événement le mois prochain. Leurs membres ont une soif de se rencontrer. Les gens sont prêts à se voir dans n’importe quel recoin, du moment qu’ils se voient. »

Même si elle ne relève encore que 170 événements confirmés en 2022 contre 210 en 2019, Ann Cantin, directrice des communications et de la mise en marché, s’attend à une très grosse année. « Nous avons reçu 106 événements d’avril à septembre au lieu de 98 en 2019. Mais le téléphone sonne constamment pour des événements à organiser tout de suite. Pas dans trois semaines ou en janvier : maintenant. »

Des outils à l’effet direct

Dans les cercles d’organisateurs d’événements, la ville de Québec est perçue comme un lieu de villégiature intégré, une ville resort, pour utiliser l’anglicisme. Les hôtels, les restos, les attractions, le jogging sur les Plaines, les boutiques de la rue Saint-Jean, tout est à 10 minutes de marche.

Fort de ce positionnement unique à l’échelle nord-américaine, le Centre des congrès de Québec s’est doté d’un outil de promotion original : une carte de crédit prépayée de 50 $ offerte. Financée par des fonds émanant de l’office de tourisme de la ville et de programmes gouvernementaux, cette carte est utilisable aussi bien pour payer sa chambre d’hôtel que son repas ou un souvenir.

« On avait commencé ça en 2012 pour certains projets spéciaux, mais là, on est en train de l’étendre. C’est une vraie nouveauté qui nous démarque, dit Pierre-Michel Bouchard. Les organisateurs de congrès sont contents : ça les dispense d’avoir à organiser un souper. Et les congressistes en sont très heureux et se paient de beaux repas, une belle bouteille de vin. »

Dans ce même esprit, le Centre des congrès de Québec a aussi monté un programme très populaire, Montre ton badge, qui permet aux délégués de profiter de réductions dans les commerces et restaurants participants simplement en montrant leur porte-nom de congressiste. « Ça concrétise notre impact économique, dit Ann Cantin. Cent millions de dollars de retombées, ça ne parle pas à tout le monde. Mais quand les commerçants voient arriver les congressistes dans les magasins et les restaurants, l’effet est direct. »

L’atout de la destination

Selon Pierre-Michel Bouchard, faire la promotion d’un centre de congrès est difficile parce que au fond, ils se ressemblent tous. « Nous, ce qu’on vend, c’est la destination. Le Centre des congrès de Québec, c’est aussi des lieux extraordinaires comme la salle de spectacle Le Diamant, le manège militaire, la salle des promotions du Séminaire de Québec, les beaux immeubles de la Commission de la capitale nationale. Nous, ce qu’on veut, ce qu’on souhaite, c’est que nos événements sortent du Centre. »

C’est la vocation même de Québec Destination affaires, un bureau de développement du tourisme d’affaires géré par le Centre des congrès de Québec au profit de toute la région. « Nos hôtels ont une force de vente sur le marché québécois, mais pas sur le marché extérieur. Alors on a convaincu l’Office du tourisme de nous confier ce mandat. »

« Québec Destination affaires regroupe beaucoup d’hôtels, des lieux d’accueils externes, mais aussi des spécialistes de l’audiovisuel ou des planificateurs de congrès, bref tous ceux que le tourisme d’affaires intéresse, dit Ann Cantin. Ça les propulse à l’avant-scène. »

La dernière grande idée de Québec Destination affaires, c’est le Rendez-vous d’affaires de la Francophonie, dont la première édition a réuni 455 participants de 14 pays en juillet dernier.

Le Conseil du patronat du Québec, les Jeunes chambres de commerce, les Manufacturiers et exportateurs du Québec, le ministère des Relations internationales, tout ce beau monde-là reportaient leurs événements annuels depuis deux ans, raconte Pierre-Michel Bouchard, qui a eu l’idée de leur proposer une vitrine commune. « C’est parti dans l’urgence et ça s’est réalisé en quelques semaines, dit-il. Mais notre ambition est d’en faire le Davos de la francophonie économique. »



