Montréal, ville de congrès

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

La fatigue postpandémique de la visioconférence aura beaucoup profité au Palais des congrès de Montréal en 2022.

« Cette année, nos événements sont beaucoup plus gros. Ils occupent 30 % de plus en superficie. C’est parce que les congressistes ont une réelle volonté de se voir et d’échanger en personne. C’est très intense », dit Christian Ruel, vice-président aux finances et à l’administration au Palais des congrès de Montréal.

Pour Montréal, 2022 est une bonne année pour le nombre d’événements, 286 d’ici la fin de l’année, même si Christian Ruel reconnaît que Montréal n’a pas encore tout à fait récupéré son rythme prépandémique de 330 événements durant les bonnes années. « Mais il y a un an, souvenez-vous, c’était omicron. On en sort à peine. »

De mai à septembre, Montréal a reçu 207 000 visiteurs et délégués, et a été l’hôte de quelques très gros événements : 10 400 délégués aux Journées dentaires internationales, 5900 « lions » au Congrès international des Clubs Lions, 47 200 et 29 400 délégués respectivement pour les deux festivals de bande dessinée et d’anime, Comiccon et Otakuthon. Les retombées, plus de 162 millions de dollars au total, varient grandement d’un événement à l’autre. À eux seuls, les 7000 délégués de la 24e Conférence internationale sur le sida ont réservé 19 600 nuitées, soit presque 20 % du total.

Autre effet postpandémique : beaucoup d’événements s’organisent très vite. On annonçait récemment la tenue à Montréal de la Conférence de l’ONU (COP 15) sur la biodiversité au début décembre. « Après celle de Nairobi en juin [où s’est tenue une session de travail en prévision de la COP 15], le gouvernement du Canada s’est porté volontaire et les fils se sont attachés très vite. »

Pour la cinquième année de suite, Montréal s’est classée comme première destination pour les congrès internationaux du continent selon le palmarès 2021 de l’Union des associations internationales. « Je demeure fasciné de nous voir dépasser New York, Toronto, Vancouver année après année. Ça tient à la qualité du Palais, mais aussi au positionnement de Montréal, qui fait mieux valoir ses atouts. »

Pôle position

En matière d’organisation événementielle à Montréal, la grande nouveauté s’appelle POLE, pour « Programme d’optimisation des locations événementielles ». Il vise à favoriser la création d’événements internationaux récurrents en contribuant, pour quelques années, au financement, à l’organisation et à l’effort de communications.

Le premier projet qui a débouché très vite, en juin 2022, s’appelle Entertain-AI, une idée originale qui met en commun les deux écosystèmes montréalais de l’intelligence artificielle et du divertissement. La première édition regroupait 350 participants de 200 organisations venus entendre 80 conférenciers. « On veut bâtir des événements centrés sur Montréal qui créent de l’activité économique et intellectuelle, et qui voleront de leurs propres ailes. »

L’autre nouveauté est la politique d’écoconditionnalité. Elle consiste à proposer une réduction de loyer jusqu’à 10 % aux organisations qui font des actions concrètes en développement durable telles que l’embauche d’une brigade verte durant l’événement, le tri des déchets, le choix de cadeaux corporatifs écoresponsables, ou encore l’inclusion de conférenciers et d’artistes locaux.

« C’est un autre outil dans notre coffre », dit Christian Ruel. Cette initiative s’ajoute à d’autres, établies avec les années, comme la carboneutralité de l’immeuble, la compensation des GES par la plantation d’arbres, le laboratoire d’agriculture urbaine et la généralisation du recyclage et du compostage sur tout le site. « Le développement durable est désormais un incontournable des cahiers de charge des organismes, qui doivent montrer leurs actions à leurs membres. »

Faire jouer ses forces

Le Palais des congrès de Montréal continue de tirer son épingle du jeu malgré les pénuries de main-d’oeuvre qui l’obligent à recourir à plus d’agences intérimaires. Les difficultés de recruter du personnel d’accueil touchent désormais les technologies de l’information et de la production audiovisuelle, deux secteurs en plein boum et qui puisent dans le même bassin que le Palais. « On n’a jamais connu de rupture de service, mais ça nous demande de “rester sur la coche”. »

Plusieurs nouveautés introduites par le Palais il y a quelques années continuent de bien fonctionner, dont celui des « ambassadeurs ». Il s’agit de scientifiques québécois qui travaillent à attirer à Montréal les congrès internationaux d’organismes dont ils sont membres. Le Palais a institué un concours pour les récompenser, offrant trois prix de 10 000 dollars.

Christian Ruel explique que l’équipe du Palais continue de renforcer le Lab événementiel. Cette structure souple, introduite en 2019, s’appuie sur une douzaine d’entreprises locales sélectionnées pour offrir un service personnalisé aux organisateurs, que ce soit dans l’optimisation de la localisation d’hébergement ou pour l’organisation d’événements scénographiques.

Cette année, le Palais a recruté deux nouveaux partenaires. Lifeline est un fournisseur de bornes de recharge portatives pour batteries de cellulaires et de tablettes. « C’est très utilisé, on doit en offrir plus. » L’autre s’appelle Aglaé, une boîte qui offre un concept unique de scénographie événementielle basée sur la luminescence végétale. « On profite beaucoup de notre collaboration avec MT Lab, un incubateur d’innovations en tourisme, qui est une vraie pépinière. »



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.