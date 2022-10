Le Fonds monétaire international réduit ses prévisions mondiales pour 2023

Le Fonds monétaire international abaisse ses perspectives pour l’économie mondiale pour 2023, citant une longue liste de menaces qui incluent la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les pressions inflationnistes chroniques, les fortes hausses des taux d’intérêt et les conséquences persistantes de la pandémie.

L’agence de prêt de 190 pays a prévu mardi que l’économie mondiale afficherait une croissance de seulement 2,7 % l’année prochaine, alors que cette même prévision s’élevait en juillet à 2,9 %. Le FMI a laissé inchangées ses prévisions de croissance internationale pour l’année en cours — un modeste 3,2 %, en forte décélération par rapport à l’expansion de 6,0 % de l’année dernière.

Et « le pire est encore à venir », a affirmé l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Trois grandes économies — celles des États-Unis, de la Chine et de l’Europe — sont au point mort. Les pays représentant un tiers de la production mondiale verront leur économie se contracter l’année prochaine, suggérant que 2023 « ressemblera à une récession » pour de nombreuses personnes dans le monde, a-t-il expliqué mardi.

Dans ses dernières estimations, le FMI a abaissé ses perspectives de croissance aux États-Unis à 1,6 % cette année, contre une prévision de 2,3 % en juillet. Il s’attend à une maigre croissance de 1,0 % aux États-Unis l’année prochaine.

L’organisation prévoit que l’économie chinoise ne connaîtra qu’une croissance de 3,2 % cette année, après avoir progressé de 8,1 % l’année dernière. Pékin a institué une politique draconienne zéro COVID et a réprimé les prêts immobiliers excessifs, perturbant l’activité commerciale. La croissance de la Chine devrait s’accélérer à 4,4 % l’année prochaine, ce qui reste timide selon les normes chinoises.

Selon le FMI, le groupe des 19 pays européens qui partagent l’euro, sous le choc des écrasants prix de l’énergie causés par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou, ne progressera que de 0,5 % en 2023.

Une reprise pandémique coûteuse

L’économie mondiale a connu une course effrénée depuis que la COVID-19 a frappé au début de 2020. Premièrement, la pandémie et les confinements qu’elle a générés ont paralysé l’économie mondiale au printemps 2020. Ensuite, de vastes injections de dépenses publiques et des taux d’intérêt ultra-faibles mis en place par la Réserve fédérale des États-Unis et d’autres banques centrales ont alimenté une reprise étonnamment forte et rapide après la récession pandémique.

Mais la relance a eu un coût élevé. Les usines, les ports et les cours de marchandises ont été submergés par la forte demande des consommateurs pour les produits fabriqués, en particulier aux États-Unis, ce qui a entraîné des retards, des pénuries et des hausses de prix.

Le FMI s’attend à ce que les prix à la consommation mondiaux augmentent de 8,8 % cette année, contre 4,7 % en 2021.

En réponse, la Fed et d’autres banques centrales ont inversé le cap et ont commencé à augmenter considérablement les taux d’intérêt, risquant un ralentissement brutal et potentiellement une récession. La Fed a relevé cinq fois son taux directeur à court terme cette année. Les taux plus élevés aux États-Unis ont détourné les investissements des autres pays et renforcé la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises.

En dehors des États-Unis, la hausse du dollar rend plus chères les importations vendues dans la devise américaine, y compris le pétrole, et accroît ainsi les pressions inflationnistes mondiales. Cela oblige également les pays étrangers à augmenter leurs propres taux d’intérêt — et à accabler leurs économies avec des coûts d’emprunt plus élevés — pour défendre leurs devises.

Maurice Obstfeld, ancien économiste en chef du FMI qui enseigne maintenant à l’Université de Californie à Berkeley, a averti qu’une action trop dynamique de la Fed pourrait « entraîner l’économie mondiale dans une contraction inutilement sévère ».