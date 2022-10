Les pénuries de main-d’oeuvre mettent le géant de l’alimentation MTY à l’épreuve

Les pénuries de main-d’oeuvre restreignent les heures d’ouverture et les ventes dans certains restaurants du Groupe d’alimentation MTY, car les augmentations du salaire minimum font grimper les coûts, a indiqué la société vendredi.

L’exploitant et franchiseur de quelque 80 bannières de restauration au Canada, dont Thaï Express, Scores et Allô mon coco, a déclaré que ses bénéfices avaient chuté au cours du dernier trimestre malgré la hausse des revenus. Les pénuries de personnel, combinées à des taux de salaire minimum plus élevés dans certains domaines, devraient entraîner une augmentation des heures supplémentaires et des coûts de main-d’oeuvre tout en freinant certaines ventes potentielles, selon MTY.

Certains restaurants ont réduit les heures d’ouverture ou supprimé un repas comme le déjeuner, tandis que d’autres ont fermé une section en raison d’un manque de personnel, a expliqué le président-directeur général de MTY, Éric Lefebvre. « Parfois, nos propriétaires décident de regrouper leur travail dans moins de restaurants, a-t-il dit lors d’un appel avec des analystes. Le marché du travail se stabilise… mais je ne pense pas que nous ayons encore trouvé le bon équilibre. »

Les défis généralisés de la chaîne d’approvisionnement ont également ralenti la construction de certains nouveaux emplacements, a précisé la société établie à Montréal. « Il faut plus de temps pour accéder aux matériaux. Il vous manque toujours quelque chose, a ajouté M. Lefebvre. Il faut plus de temps pour obtenir des permis… Il faut même plus de temps pour faire inspecter les succursales avant de pouvoir ouvrir dans certaines villes. »

Malgré les revers, la société compte plus de 150 nouveaux restaurants en construction, a-t-il indiqué. « Nous avons un très bon “pipeline” de bannières pour l’avenir. L’environnement semble se stabiliser. Ce n’est certainement pas encore parfait, mais nous allons dans la bonne direction », a souligné M. Lefebvre.

La société surveille également de près la sensibilité des consommateurs aux prix, car l’inflation reste élevée. « Jusqu’à présent, les clients se présentent toujours. Nous ne constatons pas de baisse de l’achalandage, a observé M. Lefebvre. De toute évidence, la sensibilité au prix est quelque chose que nous examinons et suivons parce que nous ne voulons tout simplement pas franchir cette ligne où le prix devient disproportionné. »

Par ailleurs, la société a acquis BBQ Holdings le 27 septembre pour 284,2 millions de dollars. L’accord ajoute des marques telles que Famous Dave’s, Village Inn, Barrio Queen et Granite City au portefeuille croissant de MTY. « Grâce à l’accord avec BBQ Holdings, nous construisons une gamme supplémentaire aux États-Unis et nous élargissons notre empreinte de restauration décontractée », a dit M. Lefebvre.

MTY a déclaré un bénéfice net attribuable aux propriétaires de 22,4 millions, ou 0,92 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 août. C’est en baisse par rapport à un bénéfice de 24,3 millions, ou 0,98 $ par action, à la même période l’an dernier. Les revenus pour le trimestre ont totalisé 171,5 millions, en hausse par rapport à 150,8 millions un an plus tôt, les revenus des franchises au Canada ayant augmenté de 15 %.