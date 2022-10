L’ex-vedette des Nordiques Marian Stastny vend son terrain de golf

L’ex-joueur vedette des Nordiques de Québec Marian Stastny a vendu jeudi son terrain de golf et son hôtel à deux investisseurs slovaques, a appris Le Devoir. Évaluée à 6,2 millions de dollars, la transaction permet à l’aîné de la célèbre fratrie de hockeyeurs de se départir d’un terrain qu’il avait tenté sans succès de vendre en 2018.

L’un des nouveaux propriétaires, Miroslav Kot, est présenté comme « un ami de la famille » et un passionné de golf par l’avocate du clan Stastny, Chantal Bouchard, jointe par Le Devoir. L’homme d’affaires a cofondé le fonds d’investissement HardWood, qui développe et gère un réseau de soins vétérinaires en Europe centrale ; il oeuvre aussi dans le développement de bâtiments industriels.

L’acquisition a été réalisée par l’entremise d’une entreprise québécoise dont l’actionnariat est composé d’Eskom et Geomatix, deux sociétés qui ont pignon sur rue à Bratislava, ancienne capitale de la Tchécoslovaquie d’où l’ancien hockeyeur est originaire.

Marian Stastny a marqué l’histoire sportive de la capitale québécoise en rejoignant en 1981 ses deux frères, Peter et Anton, « passés à l’ouest » chez les Nordiques un an plus tôt. Au cours de cette décennie, les trois frères ont formé l’un des trios les plus en vue de la Ligue nationale de hockey, alors que la rivalité entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec était à son plus fort.

Les actifs de M. Stastny sont situés à Lévis, sur une terre agricole d’une superficie de près de 95 hectares. C’est là qu’un terrain de golf de 18 trous et des espaces verts récréatifs — incluant un champ de pratique — ont été construits au début des années 1990. Dans les années suivantes, un hôtel s’y est ajouté.

Les nouveaux propriétaires veulent « redonner vie » au golf géré par M. Stastny et son épouse, qui continueront d’ailleurs d‘habiter sur le site.

Depuis la fermeture de l’hôtel en 2018, les déboires juridiques liés au golf ont été nombreux. Cette année-là, l’ex-hockeyeur avait signé un acte de vente d’une valeur de 5,75 millions de dollars : ses propriétés devaient alors passer entre les mains de Daniel Proulx, un homme d’affaires de Blainville. Or, aucun paiement n’ayant été effectué par ce dernier, un terme a été mis à la transaction en 2020.

M. Proulx avait alors déclaré au Journal de Montréal avoir refusé de payer le clan Stastny en raison d’une bataille judiciaire avec le groupe Beaudet, une entreprise qui gère de nombreux terrains de golf.