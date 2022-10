HSBC envisage une vente de sa filiale canadienne

HSBC Holdings a indiqué qu’elle explorait la possibilité de vendre sa division canadienne, qu’elle qualifie de « très solide ».

La société internationale de services bancaires et financiers a précisé dans un communiqué qu’elle examinait actuellement ses options stratégiques en ce qui a trait à ses activités canadiennes, notamment la vente de sa participation de 100 % dans la Banque HSBC Canada. Elle a ajouté que son examen en était à ses débuts et qu’aucune décision n’avait été prise.

Bien qu’elle ne représente qu’une partie relativement petite de l’activité globale de HSBC, la Banque HSBC Canada a engrangé 490 millions $ avant impôts au premier semestre de 2022, selon le communiqué détaillant ses résultats du deuxième trimestre. La Banque HSBC Canada compte trois grands secteurs, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services de gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers.

Elle est la septième banque en importance au Canada et exploite plus de 130 succursales dans tout le pays.