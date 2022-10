Le rêve de la filière hydrogène

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 3 octobre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

La filière hydrogène doit être incapable de s’arrêter de sourire. Les engagements fusent depuis quelques semaines pour une plus grande production, exportation et même consommation de ce gaz, qu’on présente comme doublement libérateur. Ici, il nous libérera des carburants fossiles. En Europe, il amoindrira la dépendance de nombreux pays envers le pétrole russe.

Si seulement c’était aussi simple…

Un des éléments les plus déterminants relatifs à l’essor de l’hydrogène au Québec et au Canada est cette Initiative d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène que la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) a annoncée mercredi dernier : 500 millions de dollars pour tripler le nombre de bornes publiques pour recharger des véhicules électriques, puis pour créer un réseau de vente au détail d’hydrogène. « La disponibilité d’une infrastructure publique constitue un obstacle reconnu à l’adoption des véhicules zéro émission partout au Canada », écrit la BIC, s’inspirant manifestement de la Californie, où l’on associe de plus en plus électrification et… hydrogénisation (faute d’un meilleur terme).

Construire des stations de ravitaillement en hydrogène est crucial. Freightliner (Daimler), Toyota et Volvo ont tous le projet de commercialiser bien avant 2030 en Amérique du Nord des camions à pile à combustible. Aux États-Unis, une aide fédérale de 40 000 dollars américains à l’achat de véhicules lourds zéro émission rend ces véhicules plus abordables que les véhicules à moteur diesel. Il ne manque qu’un programme canadien similaire pour lancer la machine.

Ce lancement devra d’ailleurs se faire sur les chapeaux de roues : durant la visite au pays du chancelier allemand, Olaf Scholz, le premier ministre Justin Trudeau a signé une entente Canada-Allemagne qui vise à ce que de l’hydrogène « à très faible teneur en carbone » soit expédié de l’autre côté de l’Atlantique dès 2025.

Nuances de vert…

L’activation de l’énorme catalyseur d’Air Liquide à Bécancour, puis la mise en service imminente de l’usine d’Enerkem à Varennes vont profiter de cette demande soudaine. Ils ne seront pas seuls : une quinzaine de projets de production d’hydrogène et d’ammoniac sont en chantier ailleurs au Canada en ce moment même. L’ammoniac est essentiellement de l’hydrogène auquel on ajoute de l’azote pour le conserver à l’état liquide, ce qui facilite son transport.

Pour que tout cela se concrétise, on sent qu’il faudra jouer sur les mots et accepter que l’hydrogène produit au Canada ne soit pas ce gaz aussi vert ou merveilleux qu’on imagine parfois. D’abord, sa production et sa conversion en ammoniac entraînent d’énormes pertes énergétiques, de l’ordre de plus de 50 %. Ensuite, sa production à partir de gaz naturel, même si l’énergie utilisée pour le faire est de source renouvelable, génère plus que sa juste part d’émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, à peu près tout l’hydrogène qui sera produit au Canada au cours de la prochaine décennie ira très certainement à la consommation locale. À Québec, on souhaite que l’hydrogène vert remplace dès que possible le diesel et le mazout dans les industries lourdes de la province. Ailleurs au Canada, on veut surtout de l’ammoniac pour en faire de l’engrais.

Et dans l’ensemble, les experts continuent de douter des prévisions de l’industrie. La filière hydrogène canadienne espère que son gaz représentera 11 % de l’effort de décarbonisation du secteur énergétique d’ici 2050. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prédit qu’il ne comptera cette année-là que pour 2 % du bilan énergétique mondial.

À ce stade, l’hydrogène peut devenir le gaz de l’avenir, même s’il a parfois l’air d’un énorme écran de fumée.