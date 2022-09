L’économie a crû de 0,1% en juillet

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a avancé de 0,1 % en juillet, a indiqué jeudi Statistique Canada. L’estimation préliminaire de l’agence fédérale avait précédemment évoqué une contraction de 0,1 % de l’économie pour ce mois. La croissance dans les industries productrices de biens a été partiellement contrebalancée par une baisse dans les industries productrices de services, a expliqué l’agence du gouvernement fédéral.

Le commerce de détail ainsi que les services de restauration et d’hébergement se sont contractés. Le recul de ces industries peut signifier que la forte inflation et les taux d’intérêt affectent plus largement les consommateurs, a observé l’économiste Andrew Grantham, de la Banque CIBC, dans une note. Dans le contexte où la Banque du Canada continue d’augmenter les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation, un ralentissement économique est largement anticipé.

Certaines banques prévoient que l’économie aura progressé à un taux annualisé d’environ 1 % au troisième trimestre. À titre de comparaison, l’économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 3,3 % au deuxième trimestre.

La Banque du Canada devrait encore augmenter son taux d’intérêt directeur en octobre, alors que l’inflation annuelle demeure bien au-dessus de sa cible de 2 %. « Les décideurs vont probablement aller de l’avant avec une autre hausse des taux le mois prochain, a estimé M. Grantham. Cependant, les signes d’affaiblissement des dépenses de consommation, même dans certaines industries de services, devraient amener la banque à faire une pause. »

L’économie canadienne avait affiché une croissance similaire en juin, avec une progression de 0,1 %. L’estimation préliminaire de Statistique Canada pour août évoque un PIB réel essentiellement inchangé pour ce mois.

Contraction aux États-Unis

Le PIB des États-Unis s’est contracté pour sa part de 0,6 % au deuxième trimestre 2022, selon l’estimation finale publiée jeudi par le département du Commerce américain, qui a par ailleurs annoncé que la baisse du PIB en 2020 a été moins forte que ce qui avait été annoncé. Cette troisième et dernière estimation du PIB pour le deuxième trimestre 2022 est conforme à ce qui avait été publié précédemment.

Le PIB des États-Unis s’était déjà contracté au premier trimestre de 2022 (-1,6 %), ce qui correspond à la définition classique de la récession. Mais le gouvernement Biden ainsi que de nombreux économistes estiment que la situation actuelle n’entre pas dans cette case, en raison notamment de la solidité du marché du travail. C’est au final le National Bureau of Economic Research (NBER), autorité en la matière, qui pourra déclarer s’il y a eu récession, et pendant combien de temps.

Avec l’Agence France-Presse