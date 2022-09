L’Association canadienne de l’immeuble réduit ses prévisions pour 2022

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) a révisé à la baisse ses prévisions pour les ventes de maisons cette année et réduit ses attentes pour ce qui est de la croissance des prix.

Dans ses plus récentes perspectives pour le marché de l’habitation, l’ACI a dit s’attendre à ce que 532 545 propriétés résidentielles changent de mains par l’entremise du service interagence canadien (aussi connu sous l’acronyme anglophone MLS), ce qui représente une baisse de 20 % par rapport au record réalisé en 2021. Le prix national moyen des maisons devrait augmenter de 4,7 %, pour atteindre 720 255 $ d’ici la fin de l’année, et progresser encore de 0,2 %, pour atteindre 721 814 $ en 2023.

Ces prévisions sont en baisse par rapport à celles énoncées en juin, qui parlaient d’un déclin de 14,7 % des ventes de maisons cette année et d’une hausse de 10,8 % du prix moyen national.

Par ailleurs, l’ACI a fait état d’une baisse de 1 % des ventes de maisons en août par rapport au mois de juillet, pour un total désaisonnalisé de 36 914 transactions. Le nombre réel de résidences vendues s’est chiffré à 38 368, une baisse de près de 25 % par rapport au mois d’août 2021. Les ventes ont diminué dans neuf des dix provinces, les plus fortes baisses ayant été observées au Manitoba, au Québec et en Colombie-Britannique.

Le prix moyen national des habitations a atteint 637 673 $ en août, une baisse de 3,9 % par rapport au même mois l’an dernier.

Vers une stabilisation ?

« En août, les ventes nationales sont restées constantes d’un mois à l’autre pour la première fois depuis février. Conjugué à la stabilisation de l’offre et de la demande sur de nombreux marchés, ce facteur annonce peut-être la fin de l’essentiel des ajustements importants observés cette année sur les marchés de l’habitation du pays », a souligné dans un communiqué la présidente de l’ACI, Jill Oudil.

Plusieurs marchés du logement, dont celui de Toronto, ont vu leurs conditions se relâcher au cours des derniers mois, la hausse des taux d’intérêt et des taux hypothécaires ayant freiné les ventes et commencé à peser sur les prix. Les hausses de taux ont apaisé les guerres d’enchères indisciplinées observées sur de nombreux marchés pendant l’hiver et encouragé les acheteurs potentiels à attendre de plus fortes baisses de prix.

Mme Oudil croit que plusieurs acheteurs potentiels ne seront pas encore poussés vers le marché, malgré les baisses récentes. « Certains acheteurs décideront peut-être d’attendre des signes plus clairs de stabilisation, autant du côté des coûts d’emprunt que du côté des prix », a-t-elle expliqué.

Avant la publication des données de l’ACI, l’économiste Robert Kavcic, de BMO Marchés des capitaux, a noté que le secteur de l’habitation faisait face à une situation « unique », car de nombreux acheteurs potentiels avaient obtenu des pré-approbations avant le resserrement de la Banque du Canada et voyaient maintenant des remises d’entre 10 % et 20 % sur les habitations. « Si vous pouvez acheter au rabais avec un taux hypothécaire qui n’existe plus, cela peut être attrayant », a-t-il écrit mercredi dans une note aux investisseurs.

« Mais le tableau d’ensemble est qu’il reste encore un énorme choc de taux d’intérêt à absorber. »