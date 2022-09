Transat a renoué avec la rentabilité en juillet

Le ciel s’éclaircit pour le voyagiste Transat A.T., qui a connu en juillet son premier mois de rentabilité en plus de deux ans, mais le transporteur aérien se prépare « au cas où » la pandémie provoquerait de nouvelles turbulences, si bien qu’il projette de générer des bénéfices sur une base annuelle « au plus tard » en 2024.

« Nos clients ont clairement décidé de recommencer à voyager et l’envolée du nombre de voyageurs que nous avons constatée depuis le trimestre précédent est désormais bien établie », a déclaré jeudi la présidente et cheffe de la direction de l’entreprise, Annick Guérard, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats du troisième trimestre.

Mme Guérard a noté que la demande est particulièrement forte sur les marchés européens, mais le rythme de la reprise est « légèrement plus lent » sur les marchés intérieurs et transfrontaliers, où les voyageurs réservent davantage « à la dernière minute » et où l’offre est plus grande.

La consigne de boucler sa ceinture demeure allumée pour le transporteur, qui prévoit encore des turbulences durant les prochains trimestres. « Nous avons quelques trimestres mouvementés à venir », a dit le chef de la direction financière, Patrick Bui, ajoutant que la trésorerie cessera d’être écrite à l’encre rouge en 2024 au plus tard. C’est pour cela que Transat A.T. a conclu une entente avec Ottawa en juillet, pour avoir accès à des liquidités supplémentaires de 100 millions, et qu’elle a reporté d’un an des échéances avec ses créanciers.

Il s’agit d’une époque « sans précédent » qui nécessite une « résilience supplémentaire », a expliqué M. Bui, admettant qu’ils ont « des scénarios de l’avenir qui pourraient nécessiter un recours à cette ligne de crédit ». Sa patronne est alors intervenue pour assurer que l’entreprise ne croit pas qu’elle aura à l’utiliser. « Nous voulons être prudents, a-t-elle dit. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec la COVID. Nous l’avons donc à nos côtés au cas où. »

Pertes au troisième trimestre

Transat A.T. a rapporté une perte d’exploitation de 93,2 millions pour le troisième trimestre de 2022, comparativement à une perte de 98,4 millions au trimestre correspondant de l’exercice financier 2021. D’autre part, Transat affiche une perte nette ajustée de 120,9 millions, ou 3,20 $ par action diluée, pour le troisième trimestre de 2022, comparativement à 115,6 millions, ou 3,06 $ par action diluée, en 2021. La perte nette attribuable aux actionnaires s’est établie à 106,5 millions, ou 2,82 $ par action diluée, par rapport à 138,1 millions ou 3,66 $ par action diluée, lors du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Pendant la même période, les revenus de la société ont augmenté de 495,8 millions, mais le transporteur rappelle que le troisième trimestre de 2021 a été presque sans activité. Comparativement à 2019, soit avant l’éclatement de la crise de COVID-19, les revenus du trimestre ont diminué de 27 %, soit de 190,6 millions. Transat A.T. explique que l’amélioration du résultat d’exploitation du troisième trimestre de 2022 a été freinée par une hausse importante des prix du carburant, de 112 % comparativement à 2021.

À propos de la prochaine saison hivernale, Air Transat rapporte que sa capacité est égale à celle déployée en 2019 et qu’à ce jour, les coefficients d’occupation sont similaires à ceux de 2019 alors que les prix sont à la hausse.

Le prix du carburant reste « un obstacle majeur », a soutenu dans une note l’analyste Cameron Doerksen de la Financière Banque Nationale. M. Doerksen a toutefois noté que sa « principale préoccupation » est la capacité de la compagnie de chercher du financement. « La société a reporté les principales échéances de la dette à avril 2024, mais ces prêts devront éventuellement être refinancés, et nous pensons que des fonds propres supplémentaires seront nécessaires », écrit-il.