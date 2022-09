Une formation pour renforcer le service en français dans les restaurants

De nombreux restaurateurs montréalais ont besoin d’aide pour servir adéquatement les clients en français, selon l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM). L’organisme leur offrira dès la semaine prochaine de la formation gratuite directement dans leur commerce et via une application mobile.

Au restaurant Hong Mère, à Verdun, pratiquement tous les employés sont d’origine chinoise.

« Ça prend quasiment trois langues pour être serveur dans un restaurant chinois, explique le propriétaire, Yu Long Shuang. Plusieurs cuisiniers ne parlent pas français, alors le serveur doit pouvoir communiquer avec eux en mandarin. Les clients veulent être servis en français ou en anglais et il y a aussi de la clientèle chinoise unilingue. »

Avec la pénurie de main-d’oeuvre, il est difficile de trouver des employés qui correspondent directement à ces critères. La plupart des employés de M. Shuang, des étudiants internationaux ou des nouveaux arrivants, suivent des cours de français, mais ne le parlent pas couramment.

« J’aimerais qu’ils comprennent mieux les besoins des clients par rapport à des mots spécifiques à la restauration, comme lactose ou crustacés », dit l’homme d’affaires.

C’est pour cette raison que M. Shuang a l’intention de participer au programme d’accompagnement DIALOGUEFR, lancé jeudi par l’ASDCM.

Développé en collaboration avec le Cégep du Vieux Montréal et avec le soutien financier du gouvernement du Québec, il est conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de francisation des restaurateurs. Il sera offert dans un premier temps aux commerçants du boulevard Saint-Laurent, du Quartier latin, de la rue Saint-Denis, de la promenade Wellington, de Côte-des-Neiges, de la Plaza Saint-Hubert, de Griffintown, de Petite-Bourgogne et de Saint-Henri. Dans ces secteurs, environ 5 % des restaurateurs auraient besoin de soutien en francisation, selon l’ASDCM.

« Dans une perspective de rareté de main-d’oeuvre et de retour des étudiants étrangers à Montréal, peut-être que le besoin de soutien langagier va être de plus en plus important », ajoute le directeur général de l’ASDCM, Billy Walsh.

Par le biais d’une application, les restaurateurs ont librement accès à 80 capsules interactives. Selon la volonté des commerçants, des formateurs se rendront aussi directement sur leur lieu de travail, dans le cadre d’un forfait de 100 heures divisibles en tranches d’une heure ou de 30 minutes.

« Ce n’est pas un cours où on s’assoit et on transmet de l’information. On est dans l’action. On appuie de façon linguistique les opérations du commerçant », a fait valoir M. Walsh, soulignant que l’apprentissage du français peut être profitable pour les restaurateurs.

M. Walsh évalue le coût du programme à environ 600 000 $, incluant le développement de l’application.

L’organisation a annoncé jeudi un deuxième programme, nommé IMAGEFR, offrant de l’accompagnement pour se conformer aux règles d’affichage en français. Pour ces deux projets, l’ASDC souhaite recruter une soixantaine de commerces participants.

L’ASDC espère aussi obtenir du financement pour un deuxième volet de DIALOGUEFR, qui serait destiné à d’autres types de commerces.