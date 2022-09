Vports planifie son déploiement de vertiports pour «taxis volants» électriques au Québec

L’entreprise montréalaise VPorts veut créer un réseau d’infrastructures destinées à accueillir des « taxis volants » électriques qui transporteraient des marchandises et de l’équipement médical dans les régions du Québec d’ici 2030. Un projet dont la facture s’élèverait à environ 150 millions de dollars, selon la compagnie. La jeune pousse devra toutefois faire face à plusieurs défis, si elle veut que ce projet puisse voir le jour.

Fondée il y a un moins d’un an, VPorts voit grand. Le fondateur et p.-d.g. de l’entreprise, Fethi Chebil, a présenté son plan pour mettre en place un réseau québécois de « vertiports » – des infrastructures aéroportuaires destinées aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) – lors d’une conférence de presse organisée mardi au Palais des congrès de Montréal, à l’occasion du Forum sur l’innovation aérospatiale international d’Aéro Montréal.

Photo: Mark Ralston Agence France-Presse

Vports a déjà ciblé plusieurs sites qui pourraient accueillir ses infrastructures. Selon une carte présentée aux représentants des médias mardi, l’entreprise compte s’implanter dans des « endroits optimisant la connectivité du transport multimodal », comme Mirabel, qui abrite déjà Mirabel Hélico, ainsi que Longueuil, où se trouve l’aéroport de Saint-Hubert.

La jeune pousse cible également des agglomérations telles que Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières ou Rimouski, en plus de localisations dans le Nord-du-Québec, comme Chibougamau, Kuujjuarapik ou encore Umiujjaq. VPorts rapporte être déjà en discussion avec certaines villes, notamment Trois-Rivières et Longueuil, et entend communiquer prochainement avec les autres villes ciblées pour le déploiement de son projet.

L’entreprise souhaite aussi créer un « centre de commande des opérations des vertiports » au Québec qui permettrait de « gérer l’intégration du contrôle de la circulation aérienne et d’établir des protocoles de communication entre les aéronefs eVTOLS et les vertiports ».

Dans un premier temps, ce réseau de vertiports serait destiné au transport de marchandises et d’équipement médical, mais M. Chebil n’exclut pas que ces installations puissent ultérieurement être converties pour permettre le transport de personnes.

Photo: Vports

« D’ici 2030, on pense qu’à peu près 150 millions de dollars seront nécessaires pour installer déployer ce réseau-là », estime M. Chebil. « On compte sur un partenariat public-privé. On ne veut pas que le gouvernement paie la totalité, mais on veut qu’il s’implique, comme ça se fait partout dans le monde », ajoute cet ancien de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). « Par la suite, on veut aussi aller chercher un autre 200 millions pour le reste du développement de 2030 à 2045 qui permettront d’étendre le réseau au Québec. »

Des enjeux à surmonter

En parallèle de son projet de déployer une quinzaine d’infrastructures au Québec d’ici 2030, l’entreprise ambitionne également de « construire et d’exploiter 1500 vertiports dans le monde d’ici 2045 ». Pour le moment, Vports a déjà commencé par s’implanter au Brésil, où l’entreprise construira et exploitera pendant 40 ans un vertiport à l’aéroport international de São Paulo. La construction du site devrait être terminée d’ici la fin de l’année 2023, estime l’entreprise.

Mais si les aspirations de l’entreprise ne manquent pas d’envergure, les défis qui se posent devant elle sont tout de même de taille – par exemple, la réglementation entourant ces nouveaux appareils n’existe pas encore.

Aussi, l’entreprise, qui espère créer 1000 emplois au Québec, devra jongler avec la pénurie de main-d’oeuvre et la compétition pour les talents.

Déjà, d’ici les 10 prochaines années, le secteur aérospatial québécois devra combler plus de 38 000 emplois et plus de 30 catégories de postes professionnels sont ou seront en pénurie d’ici deux ans, selon le dernier recensement du Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aérospatial (CAMAQ).

Par ailleurs, l’essor du secteur reste quelque peu incertain. En mai 2021, la firme Morgan Stanley Research estimait que la valeur du marché pourrait atteindre 12 milliards de dollars américains d’ici 2030 – une baisse de 75 % par rapport à ce qu’elle prévoyait en 2018, alors qu’elle jugeait à cette époque que le marché pourrait valoir 45 milliards d’ici la fin de la décennie.

Les sceptiques quant à l’avenir de ce secteur seront confondus, croit M. Chebil. « Il n’y a pas de doute concernant le potentiel et l’impact économique de cette industrie », estime-t-il.

« La question est : quand est-ce que le régulateur va s’adapter et quand est-ce qu’on va voir ces machines voler ? »

Jeudi, la compagnie a annoncé la signature d’un protocole d’entente avec un consortium d’organisations – regroupant Aéro Montréal, la Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance (NUAIR), Innovitech, le Centre d’excellence sur les drones (Alma) et Helijet International – « en vue de la mise en place de corridors aériens destinés à la mobilité aérienne avancée (MAA) électrique, qui relieront le Québec et les États-Unis ».