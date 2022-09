Pourquoi le développement économique est-il difficilement compatible avec la protection de l'environnement?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 5 septembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Pourquoi le développement économique est-il si difficilement compatible avec la protection de notre environnement? se demande un lecteur, Robert Henri. Il est difficile d’évaluer l’impact environnemental de ce que l’on consomme. À Bristol, en Angleterre, le restaurant végétarien The Canteen affiche maintenant sur son menu l’empreinte carbone des plats proposés. C’est ce que rapportait La Presse cette semaine. On y apprenait que la production d’une assiette de gnocchis émettait près de 200 grammes de CO2, près de 3,5 fois moins qu’un repas d’aubergine et 15 fois moins que les émissions pour produire un seul burger. 

Avec ces informations, le restaurant permet aux clients soucieux de réduire leur impact sur l’environnement de choisir leur repas en conséquence. L’initiative révèle aussi que toute production a un impact environnemental; elle nécessite une consommation d’énergie et de matières premières. Comme elle se nourrit de la nature, la production nécessaire au développement économique est de facto difficilement compatible avec la protection de l’environnement.

Concentrons-nous plus précisément sur l’exploitation des ressources naturelles. Longtemps, elles ont été perçues comme des matières qui servaient au développement. Le plus célèbre des économistes classiques français, Jean-Baptiste Say, écrivait dans son Catéchisme d’économie politique (1815) que les «instruments naturels» — forêts, terres cultivables, cours d’eau, mines — étaient des «instruments que la nature a fournis gratuitement à l’homme, et dont il se sert pour créer des produits utiles». Il ajoute que ces ressources «sont des espèces de magasins où la nature a préparé et mis des richesses » qui peuvent être transformés pour être consommer.

L’idée n’est pas de critiquer les réflexions d’un des penseurs les plus influents de l’économie, mais de souligner que ceux qui ont façonné la pensée économique avaient relégué au second plan les questions environnementales. Leur quête de compréhension portait sur les préoccupations de leur époque: monnaie, travail, offre, demande…

La notion «d’externalité négative» relative à la production — pollution ou effets néfastes sur la santé — ne sera réellement étudiée qu’à partir des années 1920. Les travaux d’économistes comme Arthur Cecil Pigou, qui s’intéressait au bien-être, y ont été pour beaucoup. Ils ont été à l’origine de mesures concrètes, comme celle de taxer les externalités négatives (taxes pigouviennes).

Ces initiatives n’ont toutefois pu freiner l’impact du développement économique fulgurant des 70 dernières années. Depuis 1950, la population mondiale a plus que triplé, la consommation de pétrole a décuplé, le nombre de véhicules sur les routes s’est multiplié par 20, etc.

Est-ce que la transition énergétique ou numérique permettra de réduire les impacts sur l’environnement? Peut-être. Les spécialistes restent les mieux placés pour en débattre. Or, une «économie plus verte» aura tout de même des impacts sur l’environnement.

Dans La guerre des métaux rares (2018, Éditions Les Liens qui libèrent), le journaliste Guillaume Pitron — lauréat du prix Érik Izraelewicz de l’enquête économique — s’est justement intéressé à la transition énergétique et numérique. Il souligne que les inventions technologiques pour s’affranchir des énergies fossiles ont entraîné la multiplication des types de métaux exploités, ce qui a engendré des coûts environnementaux énormes.

Au sujet des métaux, il écrit: «Alors que l’humanité n’en a consommé que sept [or, cuivre, plomb, argent, étain, mercure et fer] entre l’Antiquité et la Renaissance, elle s’est mise à en utiliser une dizaine au cours du XXe siècle, une vingtaine dès les années 1970 et exploite dorénavant la quasi-totalité des 86 métaux du tableau périodique des éléments de Mendeleïev.»

Des questions? Écrivez-nous!