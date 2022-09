Que faire avec le Fonds des générations?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 5 septembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Durant la première semaine de campagne électorale, les partis ont donné leur avis sur l’avenir du Fonds des générations. Et tous sont loin d’être d’accord. De quoi s’agit-il exactement ? Et que proposent les partis ?

Grosso modo, il s’agit d’un outil financier créé en 2006 par le gouvernement libéral de Jean Charest, destiné au remboursement de la dette du Québec. Chaque année, le gouvernement verse de l’argent dans le Fonds des générations, géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec et qui fructifie chaque année. L’idée derrière cette stratégie est de placer l’argent de l’État pour ensuite pouvoir rembourser la dette plus vite. En 2022, la valeur comptable de ce fonds s’est élevée à 15,7 milliards de dollars.

L’objectif de la loi de 2006 sur la réduction de la dette – qui a instauré le Fonds des générations – est « de forcer le gouvernement à faire des surplus », résume Pierre Fortin, professeur émérite de l’Université du Québec à Montréal. « Des surplus qui doivent servir au remboursement de la dette », ajoute-t-il.





Cette loi va encore plus loin que celle du « déficit zéro » de 1996, adoptée sous le gouvernement de Lucien Bouchard, explique M. Fortin. « Dix ans plus tard, non seulement ne fallait-il plus faire de déficits, il fallait même, dès lors, faire des surplus. »

L’avenir du Fonds remis en question

« La question qu’on doit se poser aujourd’hui, c’est : est-ce qu’on a atteint l’objectif qu’on s’était fixé avec cette loi-là, qui était d’abaisser le poids de la dette du Québec ? note M. Fortin. Est-ce que l’état des finances publiques nécessite qu’on continue à faire des surplus ? Ou est-il temps de revenir à la loi de M. Bouchard ? »

Pour rappel, les objectifs du Fonds des générations sont les suivants : que, d’ici l’année financière 2025-2026, la dette représentant les déficits cumulés n’excède pas 17 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec et que la dette brute n’excède pas 45 % du PIB.

Le premier objectif n’est pas encore atteint, car la dette représentant les déficits cumulés était encore de 21,7 % lors du dernier budget. Par contre, le deuxième objectif a été réalisé. Au 31 mars dernier, la dette du Québec était estimée à environ 43 % du PIB.





Alors, quel avenir doit-on réserver au Fonds des générations ? En décembre dernier, un collectif d’experts québécois avait déclaré que « la réduction de la dette ne devrait pas être un exercice sans fin » et que les efforts pourraient plutôt être consacrés à d’autres visées, comme la lutte contre les changements climatiques.

Durant la première semaine de la campagne électorale, les partis se sont ainsi disputés sur la question de savoir s’il fallait réduire, annuler ou ne surtout pas toucher aux versements. Selon Pierre Fortin, si l’on choisit de réallouer les versements du Fonds à d’autres fins, il faut s’assurer que cela se fasse de façon réfléchie et responsable.

« Le Québec a des choix à faire, a-t-il indiqué. Où remet-on l’argent ? Dans la transition énergétique ? Dans des baisses d’impôts ? Il ne faut pas perdre de vue le vieillissement de la population et la hausse des coûts du système de santé, qui pèseront sur les dépenses de l’État. Je ne suis pas contre des baisses d’impôts, mais les partis doivent alors faire la démonstration qu’on n’aura pas à les réaugmenter plus tard pour s’occuper de nos aînés et des futures générations. »

Que feraient les partis politiques avec le Fonds des générations ? La Coalition avenir Québec veut financer des baisses d’impôts en utilisant une partie (environ 40 %) des versements prévus au Fonds des générations. Elle continuerait de verser 60 % des montants au Fonds.

Le Parti libéral du Québec ne compte pas toucher aux versements du Fonds des générations pour financer ses baisses d’impôts.

Québec solidaire veut suspendre les versements au Fonds des générations. Le parti allouerait les sommes prévues pour le Fonds dans les prochaines années (22 milliards d’ici 2026-2027) à la lutte contre les changements climatiques et à l’amélioration de la qualité de vie des aînés.

Le Parti québécois utiliserait 1 milliard du Fonds pour financer la transition énergétique.

Le Parti conservateur du Québec, comme le PLQ, ne compte pas toucher aux versements du Fonds des générations pour financer ses baisses d’impôts. Le chef du parti, Éric Duhaime, s’est même dit « choqué » que la CAQ propose de puiser dans le Fonds des générations.