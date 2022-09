De la tentation de pelleter par en avant

La tendance à remettre les choix difficiles à plus tard est aussi vieille que l’humanité. La tentation se révèle particulièrement forte en démocratie où, pour les élus, il faut savoir plaire au plus grand nombre possible de ses concitoyens tous les quatre ans. C’est pire quand ce rendez-vous arrive.

Les principaux partis politiques en lice aux élections générales québécoises n’ont pas perdu de temps. Aussitôt la campagne officiellement lancée, ils ont commencé à déballer des mesures de lutte contre la récente envolée de l’inflation et ses impacts sur les ménages. Cela ne manque pas de soulever toutes sortes de questions sur l’efficacité des solutions proposées ainsi que sur la capacité du gouvernement d’en payer la facture. Mais aussi de savoir faire la distinction entre les problèmes temporaires et les enjeux à plus long terme.

En gros, la plupart des gouvernements peuvent peu de choses contre une inflation largement attribuable à des facteurs extérieurs, comme la pandémie de COVID-19, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la flambée des prix mondiaux de l’énergie et des aliments, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ou les catastrophes climatiques, rappellent les experts.

Ils peuvent toutefois commencer par éviter de défaire — par des augmentations de dépenses et des baisses d’impôt inconsidérées — ce que les banques centrales tentent de faire avec leurs hausses des taux d’intérêt, c’est-à-dire calmer l’ardeur des consommateurs et des entreprises le temps de retrouver une inflation plus basse et stable.

Problème à court terme

Mais en attendant ce jour — que la Banque du Canada prédit pour quelque part l’année prochaine —, ils peuvent quand même essayer d’amortir autant que possible le choc de la hausse des prix, particulièrement pour les plus vulnérables, disent ces mêmes experts.

L’envoi de chèques ponctuels est un bon moyen. Une réduction temporaire des taxes à la consommation est plus difficile à cibler, observait au début de l’été l’OCDE, même si, comme Québec solidaire, on propose de la limiter à la nourriture, aux vêtements, aux médicaments et aux services de réparation. C’est que, par exemple, les riches et les pauvres ne vont pas dans les mêmes restaurants ni aussi souvent, et que les réparations de leurs voitures ou de leurs maisons ne se font pas aux mêmes coûts non plus.

Fort d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques depuis 25 ans et d’une récente augmentation marquée de ses revenus avec la reprise économique et l’inflation, Québec dispose aussi d’une certaine marge de manoeuvre financière pour ce genre de mesures, a confirmé le mois dernier la vérificatrice générale. Du moins à court terme.

À plus long terme

C’est à plus long terme que les choses deviennent plus compliquées. Là encore, le gouvernement québécois fait généralement meilleure figure qu’on le pense, estimait déjà cet hiver l’Institut du Québec (IdQ) dans une étude. Si rien ne devait changer, il devrait être en mesure de garder le contrôle sur ses déficits et sa dette au moins jusqu’en 2033 malgré l’impact de la pandémie et même du vieillissement de sa population.

Mais voilà, disait l’IdQ, comment imaginer que le gouvernement québécois pourrait ne pas vouloir changer de cap, ne serait-ce que pour améliorer les systèmes de santé et de soins aux personnes âgées qu’on a vus craquer de partout les dernières années, ou encore pour accélérer le virage vert que le Québec est en train de complètement rater ?

Dans ce contexte, certaines baisses permanentes d’impôt seraient probablement faisables à court terme, à défaut d’être une mesure ciblée contre l’inflation. Elles viendraient toutefois restreindre la marge de manœuvre financière du gouvernement à long terme.

Et si on allait piger dans les versements prévus au Fonds des générations, comme le proposent plusieurs partis politiques ? Après tout, la diminution de la dette ne doit pas devenir une fin en soi et devra bien s’arrêter un jour, avaient lancé en décembre dernier une vingtaine d’experts consultés par le ministre des Finances, Eric Girard.

Au moment du lancement des élections, Québec semblait confortablement en voie d’atteindre les cibles fixées par la loi à l’horizon de 2026, tant en matière de dette (37,7 % du produit intérieur brut contre une cible de 45 %) que des déficits cumulés (15,4 % du PIB contre 17 %). Est-il nécessaire de continuer de verser chaque année de plus en plus d’argent dans un Fonds des générations, dont la valeur comptable devrait approcher les 20 milliards l’an prochain ?

D’accord, mais cela ne change rien à la question de fond, disaient notre vingtaine d’experts. Les sommes qu’on ne verserait pas dans ce mécanisme visant à instaurer un peu d’équité intergénérationnelle iraient où ? À des besoins immédiats ou aux grands défis que laisseront ceux qui partent à ceux qui restent alors même que le vieillissement de la population fera exploser les dépenses en santé et plombera les revenus ?

Myopes

Il a été plus facile depuis une quarantaine d’années d’augmenter les dépenses de l’État, notamment en matière de politiques sociales, que de s’assurer que les recettes fiscales suivent le rythme, constatait il y a quelques années une étude du politologue Olivier Jacques pour la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke et qui se penchait sur le cas de 22 pays occidentaux entre 1980 et 2015.

Plutôt que de se résoudre à sabrer des services directs aux citoyens ou augmenter les impôts, on a généralement préféré pelleter le problème par en avant en privilégiant des compressions dont les effets ne se faisaient pas immédiatement sentir, comme des baisses des dépenses en éducation, dans les infrastructures ou en recherche et développement, ou en creusant la dette, soit autant de mesures que payeront les générations futures. On a aussi usé de subterfuges en développant des services sociaux offerts par le privé et en recourant à la tarification de services publics.

Dans l’étude, on pouvait voir que le Canada et le Québec ne faisaient pas exception.