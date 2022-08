Telus Santé fait son chemin vers la bourse

On ne change pas une recette qui marche. Telus a investi, ces dernières années, au moins trois industries où l’émergence du numérique promettait une transformation en profondeur du secteur, avec comme objectif d’y créer de futurs géants prêts à essaimer en Bourse. L’opération a été un succès pour Telus International du côté du service à la clientèle. Telus Santé est la seconde des trois filiales qui devraient normalement emprunter le même chemin.

Car Telus a également un oeil sur le secteur agricole, où la demande est soudainement très élevée pour des solutions numériques d’automatisation et de gestion à distance gourmandes en communications sans fil, notamment. Mais comme toute bonne récolte, il faudra patienter avant que Telus Agriculture ne devienne une filiale assez mûre pour déterminer si son succès sera à la hauteur des deux autres.

De toute façon, tant la haute direction de Telus que les investisseurs en ont surtout en ce moment pour sesactivités dans le secteur de la santé numérique. Télémédecine, régimes d’assurance pour entreprise, gestion des avantages sociaux… Telus Santé a grossi son portfolio d’outils numériques et connectés ces derniers mois pour préparer son entrée à la Bourse de Toronto. Au siège social de Telus à Vancouver, mais aussi à Toronto et à Montréal, où Telus Santé est très présente, on espère un succès qui s’inscrira dans la foulée de celui connu en février 2021 par Telus International.

En route vers le TSX

La spécialiste des solutions numériques de service à la clientèle a atteint une valeur de 8,5 milliards de dollars à la Bourse de Toronto le jour de son arrivée sur le parquet. Cela en a fait le premier appel public à l’épargne le plus lucratif du secteur technologique canadien.

« Un an après, notre p.-d.g. a annoncé ses couleurs : il espère le même genre de réception pour Telus Santé quand on entrera en Bourse. On ne sait juste pas exactement quand ça se fera, mais ça s’en vient », assure Martin Bélanger, vice-président, gestion des régimes d’assurance maladie pour Telus solutions d’affaires.

Darren Entwistle, le p.-d.g. de Telus, en a rajouté au début du mois d’août, rappelant durant une conférence téléphonique avec des analystes le potentiel de cette filiale. « La taille de Telus Santé va évidemment être significativement amplifiée par notre acquisition de LifeWorks. La combinaison de LifeWorks et de Telus Santé crée un fournisseur numérique de services intégrés de santé, de bien-être et de prévention pour les employés de taille mondiale qui touche déjà plus de 50 millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde », a-t-il dit.

LifeWorks, anciennement Morneau Shepell, a été acquise par Telus au courant de l’été pour 2,3 milliards. LifeWorks génère des revenus annuels légèrement supérieurs à 1 milliard de dollars, ce qui va doubler environ l’importance des services de santé dans le bilan financier total de Telus.

Mais surtout, LifeWorks ajoute au carnet de clients de Telus Santé quelque 24 000 entreprises situées un peu partout en Amérique du Nord. Des clients qui n’attendent que de se faire offrir des services numériques dernier cri… « On va ajouter les services de LifeWorks à notre offre de télémédecine au Canada », explique Martin Bélanger, « mais cela nous offre aussi une vitrine sur les États-Unis afin d’y amener nos autres solutions dans un marché des entreprises au très grand potentiel. »

Ce positionnement élève Telus à un autre niveau dans le marché de la santé connectée, où la concurrence est un peu plus imposante. Aux États-Unis, ce secteur est disputé par des géants du numérique comme Amazon…

Croître par acquisition

Telus Santé a vu le jour en 2007 quand le fournisseur a versé 760 millions pour mettre la main sur une société de santé numérique appelée Emergis. Telus a, au cours des quinze années suivantes, investi plus de 3 milliards pour accroître son offre de services dans ce secteur qui vivotait jusqu’à ce que deux ans de pandémie fassent exploser la demande pour des solutions de consultation et de soins à distance.

Le spectre de la pénurie de main-d’oeuvre qui plane sur plusieurs industries aide à « vendre » le concept de télémédecine à des entreprises qui y voient une façon de réduire l’absentéisme et donc d’accroître leur productivité dans un contexte où l’embauche est plus difficile. Cette demande a permis l’éclosion de nouvelles entreprises, comme la montréalaise Dialogue, AlayaCare ou Maple, pour n’en nommer que quelques-unes. Une situation qui est à l’avantage d’une société financièrement très à l’aise comme Telus, admet Martin Bélanger.

« On voit régulièrement de nouveaux joueurs apparaître, et nous gardons toujours un intérêt envers ce que créent ces nouvelles entreprises, pour voir si ça peut cadrer dans notre modèle d’affaires », dit-il.

Un modèle d’affaires qui, ces jours-ci, n’a qu’un but : préparer une entrée à la Bourse de Toronto. Ce qui, en tenant également compte de Telus Agriculture, confirmerait en quelque sorte le rôle un peu inattendu de pépinière de nouvelles entreprises milliardaires que s’est donné Telus ces dernières années.