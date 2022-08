Les postes vacants atteignent un sommet en juin au Canada

Selon Statistique Canada, le nombre de postes vacants a grimpé de 3,2 % en juin pour atteindre un nouveau sommet, alors que les employeurs cherchaient à pourvoir plus d’un million de postes pour un troisième mois de suite.

L’agence fédérale indique que les employeurs cherchaient activement à pourvoir 1 037 900 postes, contre 1 005 700 en mai. Le taux de postes vacants était de 5,9 % en juin, ce qui correspond au record atteint en septembre 2021, comparativement à 4,9 % en juin 2021.

Toujours d’après Statistique Canada, les employeurs du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale cherchaient à pourvoir 149 700 postes en juin, une hausse de 4,3 % par rapport à mai et de 40,8 % par rapport à l’année précédente.

Les postes vacants dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration ont totalisé 171 700 en juin, en hausse de 6,6 % par rapport à mai et de 38,8 % par rapport à juin 2021.

Le commerce de détail a vu les postes vacants augmenter de 15,3 % par rapport à mai pour atteindre 114 400 en juin. Les postes vacants dans ce secteur ont augmenté de 22,5 % par rapport à juin 2021.

Le nombre de postes vacants dépasse le nombre de chômeurs dans quatre provinces, soit au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba. Au Québec, le ratio chômeurs-postes vacants s’établit à 0,6.

Le taux de postes vacants était de 6,7 % au Québec en juin, soit un des plus élevés au pays, avec la Colombie-Britannique et le Yukon. Il est de 4,4 % au Nouveau-Brunswick, de 5,3 % en Nouvelle-Écosse et de 4,8 % à l’Île-du-Prince-Édouard.