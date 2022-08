La Baie-James en quête d’humains

Habiter notre Nord », c’est l’objectif premier énoncé par le Plan d’action nordique 2020-2023 du Québec. Or, malgré les nombreux projets économiques et les emplois disponibles, les villes de la Baie-James se vident, plombées par le manque de logements, de services et de main-d’oeuvre. De nombreux citoyens et organismes demandent des actions concrètes pour rompre le cercle vicieux qui dévitalise leur région.

À Chibougamau, les habitants aiment rappeler aux Montréalais qu’il n’y a jamais de congestion routière dans leur ville. On peut profiter de la nature en quelques minutes, que ce soit en se prélassant l’été à la plage du scintillant lac Gilman, située en plein coeur du centre-ville, ou en chaussant ses raquettes à la sortie de l’hôpital, bordé par la forêt boréale.

Avant 9 h, par contre, il n’y a que deux options pour s’acheter un café pour emporter : le McDonald’s et le dépanneur de la station-service. Le Tim Hortons est une coquille vide, condamnée récemment à l’inutilité par le manque de personnel. Comme plusieurs autres restaurants, les propriétaires de Chez Raymonde ont limité leurs heures d’ouverture et ne servent plus de repas les samedis et dimanches, faisant mentir leur enseigne « ouvert tous les jours ».

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Ça fait depuis un bon bout de temps que les commerces ferment un à un ou qu’ils n’ont plus beaucoup d’heures d’ouverture », commente la mère de famille Julie Tremblay.

La pénurie de main-d’oeuvre a d’autres retombées importantes dans la vie de Mme Tremblay. Deux ans après son retour de congé de maternité, elle n’a toujours pas trouvé de garderie pour son fils Étienne. Dans le salon de la maison unifamiliale, dont les grandes fenêtres offrent une vue imprenable sur le lac Caché, l’enfant de trois ans s’est habitué à jouer avec sa collection de voitures miniatures pendant que sa mère travaille sur son ordinateur. Mme Tremblay veille sur Adèle, la petite-fille de la voisine, aussi victime du manque de garderie.

« C’est un drôle de jeu de cerveau, plutôt fatigant. Petit, c’est arrivé qu’Étienne vide la terre de mes plantes en me regardant, pendant que je parlais en réunion, parce qu’il était tanné que je travaille », raconte-t-elle, sans être perturbée par les petits cris d’Adèle, assise sur ses genoux.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La situation a des conséquences sur la carrière et la vie familiale de la mère de trois enfants. Elle a dû quitter un emploi qui exigeait de trop longues heures de jour. En tant que professeure au cégep, elle accepte seulement des charges de cours les soirs et les fins de semaine, quand son conjoint peut prendre la relève.

Un autre casse-tête est le manque de services de santé spécialisés. Étienne attend depuis deux ans d’être suivi par un orthophoniste pour son retard de langage. Plusieurs fois par année, Mme Tremblay et son conjoint doivent faire jusqu’à six heures de route pour les suivis en allergologie et gastro-entérologie de leurs deux autres garçons, Benoit et Eliott.

« L’an passé, on a pris au moins 10 jours de congé chacun à nos frais pour des rendez-vous médicaux. Ça nous coûte cher », déplore-t-elle, suggérant que la télémédecine soit davantage déployée pour la clientèle de sa région.

Quitter la région

Malgré son attachement à Chibougamau, sa ville natale, Mme Tremblay songe à la quitter pour la Mauricie, où a grandi son conjoint. Et de nombreuses personnes sont passées à l’acte, si on en croit les derniers recensements de Statistique Canada, puisque la ville est passée de 7504 à 7233 résidents entre 2016 et 2021. Le Nord-du-Québec fait d’ailleurs partie des 5 régions, sur 17, qui ont eu un bilan migratoire interrégional négatif en 2020-2021.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La situation est encore pire dans les plus petites villes, selon la directrice générale de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), Marie-Claude Brousseau. À Matagami et Lebel-sur-Quévillon, respectivement 1402 et 2091 habitants doivent parcourir des centaines de kilomètres et changer de région administrative pour consulter un dentiste ou un optométriste, de même que pour suivre des cours de conduite.

« Quand le seul dépanneur de ton village ferme maintenant à 20 h, il n’y a pas d’autre choix pour aller chercher du lait. Ça a un impact psychologique sur la population », exprime Mme Brousseau.

Au Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James, 26 % des postes sont vacants. La présidente-directrice générale, Nathalie Boisvert, estime que cet été est « le moment le plus difficile » de l’histoire de l’établissement.

Cette dernière souhaiterait que sa direction des ressources humaines, qui souffre aussi de manque de personnel, reçoive de l’aide du ministère ou d’autres établissements pour élaborer des stratégies de recrutement et étendre la télésanté. « On a eu quatre directeurs des ressources humaines en quatre ans », ajoute la p.-d.g. Le manque de main-d’oeuvre empêche donc le déploiement de solutions qui permettraient de pallier… le manque de main-d’oeuvre.

Crise du logement exacerbée

Le manque criant d’hébergements locatifs freine l’installation de nouveaux résidents à Chibougamau. Le taux d’inoccupation des logements frôle le 0 % dans la région, selon l’ARBJ. Aucun immeuble locatif n’a été construit depuis des dizaines d’années. De nombreux appartements sont accaparés par des travailleurs qui font du navettage dans les entreprises plutôt que par des résidents.

Incapables de trouver un appartement abordable et adéquat, de nombreux employés fraîchement recrutés d’autres régions ou villes se tournent vers l’Office municipal d’habitation (OMH) de Chibougamau-Chapais, même si leurs salaires sont trop élevés pour satisfaire aux critères habituels d’obtention d’une habitation à loyer modique. Ce fut le cas de Ruben Aghomo, un nouvel employé en administration au CRSSS. Les appartements qu’il trouvait sur le marché privé étaient soit trop petits pour sa famille de trois personnes, soit extrêmement chers, soit en mauvais état.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Si tu veux acheter une maison, c’est plus facile. Mais ce n’est pas ce dont j’ai besoin, car je ne sais pas si je vais rester ici longtemps », précise-t-il.

L’OMH peine à répondre à la demande, si bien que le directeur général, Guepsly Florvil, réclame des budgets supplémentaires pour rénover des dizaines d’appartements trop décrépis pour être habités.

Des solutions en vue

Des projets de constructions résidentielles devraient engendrer un certain soulagement. Par exemple, 40 logements destinés au marché locatif doivent être livrés en 2024, avec la participation financière de Québec. Mais selon certains intervenants, cette quantité sera insuffisante.

L’ARBJ revendique des mesures ciblées pour stimuler l’occupation de ce territoire, dont l’économie repose sur la forêt, les mines et les barrages hydroélectriques.

« Il n’y a pas beaucoup de mesures précises pour les Jamésiens dans le Plan d’action nordique, déplore Marie-Claude Brousseau. Dans la prochaine campagne électorale, on souhaite voir apparaître des engagements à cet égard-là. » Mme Brousseau pense notamment à des incitatifs fiscaux et financiers pour compenser le coût élevé de la vie et décourager le navettage. Elle souhaite aussi que les avions utilisés par Hydro-Québec et certaines mines situées plus au nord s’arrêtent plus souvent dans les villes du Nord-du-Québec.

« Quelqu’un dans notre région qui veut aller dans un projet minier à 200 km de chez lui, il doit parfois faire 300 km de route pour se rendre dans un aéroport en Abitibi qui va l’amener sur le site de la mine », déplore-t-elle.

C’est un sentiment d’urgence qui anime la Matagamienne. « Il faut renverser la tendance, parce que si les communautés continuent de s’effriter, elles vont devenir des petits villages sans services où personne ne voudra habiter. »