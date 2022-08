Pas d’excuses pour ne pas chiffrer les promesses électorales

Les partis politiques n’ont plus d’excuses de ne pas présenter de manière claire et comparable les impacts économiques et budgétaires de leurs programmes électoraux, estiment des experts.

Il n’était pas facile de s’y retrouver dans les promesses des partis politiques lors des dernières campagnes électorales au Québec, pour les électeurs comme pour les experts. Même lorsqu’elles étaient chiffrées, les données y étaient souvent trop floues, se basaient sur des hypothèses économiques trop différentes, s’étendaient sur des périodes trop variables et restaient trop vagues sur leurs impacts sur les finances publiques pour véritablement permettre de les évaluer et de les comparer, ont constaté des chercheurs de la Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke.

« Les dernières élections de 2018 ont quand même été pas mal mieux que les fois précédentes » à ce chapitre, a expliqué lors d’une conférence vidéo, mercredi, Yves St-Maurice, consultant en économie et chercheur à la CFFP. Mais on était encore loin du compte malgré tout. »

Le cadre financier de Québec solidaire ne couvrait qu’une seule année. Les cadres du Parti libéral du Québec et de la Coalition avenir Québec, quant à eux, s’étendaient sur cinq ans, mais allaient chercher une marge de manoeuvre budgétaire supplémentaire en tablant sur une croissance économique plus importante que prévu. Le Parti conservateur du Québec comptait, lui aussi, sur un coup de pouce providentiel de l’économie en plus de s’accorder le droit de faire une entorse à loi prévoyant des versements au Fonds des générations. Le Parti québécois s’était révélé le meilleur élève avec une plateforme s’étendant sur un horizon de cinq ans qui s’appuyait sur les prévisions économiques et budgétaires censées servir de référence et qui tenait compte des impacts de ses promesses sur la réserve de stabilisation et la dette.

Portrait commun et simulateurs

Cette fois-ci, les partis politiques n’auront « pas d’excuses », a dit le professeur et titulaire de la CFFP, Luc Godbout. À l’instar des élections de 2018, où c’était une première, ils peuvent compter sur la base commune de comparaison offerte par le portrait des perspectives économiques et budgétaires contenu dans un Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques dressé par le ministère des Finances et sur lequel s’est penchée la vérificatrice générale pour en évaluer la fiabilité et le caractère plausible. Ils ont aussi à leur disposition des simulateurs, l’un conçu par le ministère des Finances et l’autre par la CFFP, qui permettent d’estimer et de présenter l’impact financier et budgétaire de chacune de leurs promesses.

Le Rapport préélectoral permet déjà de voir, entre autres, que s’il est vrai que la reprise économique et l’inflation rapportent actuellement au gouvernement des revenus plus importants que prévu, il fait toujours face à des déficits cette année et pour les années à venir. « C’est vrai qu’il y a une embellie, mais c’est difficile de voir une marge de manoeuvre budgétaire au sens de la loi », met en garde Luc Godbout. « Les partis politiques qui veulent faire des promesses de baisses d’impôt ou de majoration des dépenses doivent en tenir compte. »

Il ne s’agit pas de brider le débat démocratique, insiste l’expert. Ces simulateurs et bases de référence communes ont, au contraire, le pouvoir de « rendre les discussions sur la fiscalité et les finances publiques beaucoup plus transparentes pour les citoyens. […] Tout est là, tout est plus clair, pour qu’ils s’y retrouvent et votent en fonction de leurs véritables préférences. »