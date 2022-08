Ivanhoé Cambridge progresse vers des centres commerciaux carboneutres

Après avoir annoncé son intention de réduire de 35 % d’ici 2025 l’empreinte carbone de son parc immobilier, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec vient justement de démontrer qu’il était possible de le faire. La prochaine étape est de passer de la parole aux actes, en vue d’atteindre la carboneutralité au plus tard en 2040.

Ivanhoé Cambridge s’est associée avec la société californienne Turntide Technologies pour mener à terme un projet pilote, celui d’améliorer l’efficacité du système de climatisation de deux de ses centres commerciaux : les imposants Vaughan Mills, situé en banlieue de Toronto, et CrossIron Mills, en périphérie de Calgary. Hébergeant chacun au-delà de 200 boutiques, ils occupent respectivement environ 1,2 million de pieds carrés, ce qui équivaut dans les deux cas à plus ou moins la superficie des Galeries d’Anjou, une autre propriété d’Ivanhoé Cambridge, située celle-là dans l’est de Montréal.

« Atteindre la carboneutralité va demander une multitude d’actions concrètes. Avec ce projet pilote, nous avons testé ce qui nous semblait la meilleure application pour éliminer le plus rapidement possible la plus grande partie des émissions d’un immeuble », explique au Devoir Karine Trudel, directrice de l’innovation pour Ivanhoé Cambridge.

De la climatisation gaspillée

Turntide Technologies, anciennement appelée Software Motor Corporation, a mis au point un logiciel et un petit moteur qui visent à optimiser une foule de systèmes mécaniques, allant des systèmes de climatisation pour de tels immeubles aux moteurs des véhicules électriques. L’entreprise calcule que 30 % de l’énergie utilisée pour climatiser les centres commerciaux est tout simplement gaspillée par leur mauvaise gestion : ils fonctionnent en continu, sans égard à l’achalandage, à la météo, etc.

Le secteur de l’immobilier produit 40 % des émissions totales de gaz carbonique générées par l’activité humaine. Turntide se dit en mesure d’éliminer une bonne partie de ce gaspillage. Son projet pilote avec Ivanhoé Cambridge a mené à une réduction de 35 % de la consommation d’énergie des systèmes de climatisation des deux centres commerciaux ciblés.

Pour chacun des deux sites, ce sont 39 tonnes de CO 2 en moins qui ont été émises. Appliquée à davantage de ces systèmes utilisés par une bonne partie des immeubles composant le parc d’Ivanhoé Cambridge, la technologie aura donc un effet significatif sur son empreinte carbone totale, estime Karine Trudel. Sans nécessairement engendrer des coûts supplémentaires, ajoute-t-elle. « Au Québec, on pourrait amortir la technologie en cinq ans. Ailleurs dans le monde, où l’électricité coûte plus cher, on peut le faire en trois ans ou moins. »

La prochaine étape sera d’étendre leur utilisation à toutes les unités de climatisation des deux centres, puis d’élargir le partenariat avec Turntide au reste des immeubles que gère la filiale de la Caisse de dépôt.

Stimuler la techno climatique québécoise

L’attachement affirmé de la Caisse envers l’économie québécoise devra aussi transparaître éventuellement dans la stratégie de réduction de l’empreinte carbone d’Ivanhoé Cambridge. Dans ce secteur émergent qu’on appelle les technologies climatiques, ou climate tech, selon l’appellation anglaise souvent utilisée, on trouve au moins une petite perle montréalaise, BrainBox AI, qui réduit de façon remarquable, et sans investir massivement, la demande énergétique des grands immeubles.

La jeune pousse québécoise incarne particulièrement bien l’adage selon lequel nul n’est prophète en son pays. L’intérêt manifesté par le chancelier allemand, Olaf Scholz, et sa délégation de gens d’affaires envers la solution de gestion immobilière de BrainBox AI lors de leur passage à Montréal lundi dernier illustre à quel point l’urgence climatique ne se fait pas sentir au Québec autant qu’ailleurs sur la planète. L’entreprise est très présente en Océanie, en Asie et en Europe. Elle l’est beaucoup moins au Québec.

Pourquoi Ivanhoé Cambridge n’a-t-il pas privilégié cette solution créée à quelques coins de rue de son propre siège social ? Karine Trudel indique que sa société avait un besoin précis dans le cadre de son projet pilote qui rendait la technologie de Turntide plus facile à appliquer. Pour la suite, elle souligne tout de même l’intérêt grandissant qu’elle et ses collègues portent aux entreprises québécoises. Elle cite notamment l’accélérateur Cycle Momentum, qui se spécialise dans l’essaimage de technologies contribuant à la lutte climatique.

« Ivanhoé Cambridge va devoir être très actif » dans la recherche de solutions de technologies propres d’ici 2040, et « c’est sûr qu’on a un intérêt prononcé » pour les technologies québécoises, dit-elle.