Le Canada et l’Allemagne fondent une alliance pour l’hydrogène propre

Comme on le soupçonnait depuis plusieurs jours déjà, le Canada et l’Allemagne se sont officiellement découvert des atomes crochus dans le secteur de l’hydrogène propre. Le passage au pays du chancelier Olaf Scholz permis de concrétiser cette bonne entente sous la forme d’une alliance stratégique en vertu de laquelle le Canada commencera à approvisionner l’Allemagne en ce précieux vecteur énergétique aussi tôt qu’en 2025.

Les gouvernements des deux pays ont annoncé mardi en fin d’après-midi la création de l’« Alliance pour l’hydrogène entre le Canada et l’Allemagne », afin de stimuler l’émergence « bien avant 2030 » d’une relation commerciale bilatérale liée à l’hydrogène et aux technologies dérivées.

Aux provinces d’agir

Ottawa cherche depuis plusieurs mois déjà à développer une filière hydrogène nationale capable de produire un gaz sans carbone, ou à très faible teneur en carbone, en vue d’en faire un produit d’exportation. Dans le cadre de cette entente, le fédéral s’engage « à développer de l’hydrogène propre à partir de toutes les sources et méthodes de production, en fonction des avantages comparatifs en matière de ressources de chaque région », lit-on dans le document confirmant la création de son partenariat avec l’Allemagne.

Cette formulation n’est évidemment pas anodine, car elle reconnaît le fait que les questions énergétiques au Canada relèvent des gouvernements provinciaux et des territoires. Par exemple, le Québec s’est doté au début de l’été de sa propre stratégie portant sur les énergies renouvelables et qui mise sur ce que l’industrie appelle de l’hydrogène vert, soit de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, comme de l’eau et de l’hydroélectricité.

L’Alberta de son côté mise sur une forme d’hydrogène dérivé des carburants fossiles pour assurer la survie de son secteur pétrolier. Dans l’ouest canadien, on fonde d’énormes attentes dans la technologie de captation et de séquestration du carbone généré par cette activité pour produire ce qu’on appelle de l’« hydrogène bleu », lui aussi à très faible teneur en carbone.

Il y a toutefois un important bémol associé à ce projet : il n’existe à ce jour aucune application viable de la captation et de la séquestration du carbone pouvant être utilisée dans la production industrielle d’hydrogène.

Peu importe, Ottawa se propose d’agir comme financier et conseiller stratégique auprès des provinces intéressées, que ce soit en facilitant l’accès à des « mécanismes de soutien financier existants », ou « en tirant parti de programmes tels que le Fonds pour les combustibles propres, avec un investissement de 1,5 milliard de dollars », ou « l’accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l’innovation, avec un investissement de 8 milliards de dollars, et la Banque de l’infrastructure du Canada ».

Le rêve de la sécurité énergétique

L’Allemagne, de son côté, souhaite que ses entreprises spécialisées puissent avoir un accès facilité au secteur énergétique canadien. Déjà, des ententes ont été signées ces derniers jours entre des producteurs canadiens pour l’achat de matériel auprès d’équipementiers allemands.

Plus que ça, l’Allemagne a l’ambition de contribuer avec cette alliance à renforcer la sécurité énergétique de l’Europe, un concept qui est menacé ces jours-ci par la volonté de l’Union européenne de s’affranchir du pétrole russe en raison de l’invasion de l’Ukraine. La Russie était jusqu’ici le principal fournisseur énergétique étranger en UE.

L’entente allemande avec le Canada est annoncée comme un premier pas vers l’établissement d’un « corridor commercial international avec le Canada et d’autres pays partenaires, comme moyen de diversifier les futures importations d’hydrogène de l’Allemagne ».

Les États-Unis figurent probablement en haut dans la liste de ces autres pays partenaires. Le secteur énergétique américain nourrit de grandes ambitions en matière de production et d’exportation d’hydrogène à faible teneur en carbone. Les États-Unis ont d’ailleurs lancé l’an dernier un projet pilote d’exportation vers le Japon d’hydrogène dérivé de la gazéification du charbon qui pourrait intéresser l’Allemagne, à condition que cet hydrogène soit conforme à la définition européenne d’une source énergétique à faible teneur en carbone.