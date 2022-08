Quel sera l’impact des lunettes ou des verres de contact à réalité augmentée dans nos vies?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 15 août 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Quel sera l’impact des lunettes ou des verres de contact à réalité augmentée dans notre vie au quotidien ? Quand pourrons-nous voir cette technologie sur le marché ?

Il est à l’heure actuelle extrêmement difficile de prédire quoi que ce soit à propos de la réalité augmentée, virtuelle ou mixte (qui est un méli-mélo des deux autres). Les firmes spécialisées dans les projections semblent en tout cas très optimistes. PwC calcule, par exemple, que ces technologies ajouteront quelque 1500 milliards de dollars en valeur au PIB mondial d’ici 2030.

Facebook, on le sait, s’est rebaptisée Meta et espère que l’engouement envers ces mondes numériques immersifs donnera un deuxième souffle à sa croissance, maintenant que son réseau social semble avoir atteint un pic de popularité.

Il y a certainement un mouvement de fond amorcé par les grandes entreprises du côté de la formation continue et du soutien technique. La société Accenture vient d’acheter 60 000 casques pour faciliter la formation à distance de ses nouveaux employés. Boeing pense pouvoir réduire de 75 % le temps nécessaire pour former ses travailleurs grâce à cette technologie. Chez nous, Mercedes-Benz et d’autres sociétés manufacturières ont adopté la réalité mixte pour faciliter le travail de leurs techniciens spécialisés, qui peuvent aider des gens sur le terrain à effectuer des tâches complexes en direct, sans avoir à être sur place.

Bref, la réalité virtuelle et augmentée est encore toute naissante, mais on vient de lui trouver une première application crédible.

Il reste maintenant à développer la technologie pour la rendre plus accessible au grand public. C’est ce que tentent de faire non seulement Meta et Microsoft (avec ses HoloLens), mais si on se fie aux rumeurs, Apple et Google également. Des lunettes qui ne seraient pas trop encombrantes et qui se vendraient à un prix abordable pourraient remplacer en bonne partie le téléphone intelligent qu’on sort sans cesse de sa poche quand il émet ses (trop) nombreuses alertes.

Ça va même plus loin : la société américaine Mojo a mis au point des verres de contact appelés Vision, qui sont capables d’afficher du texte dans le champ de vision de leur porteur. Un coureur pourrait voir en tout temps du coin de l’oeil son trajet, la distance parcourue, sa cadence, etc.

La technologie vient d’être finalisée et sa commercialisation est attendue dans les prochains mois.

Bref, on ne sait pas encore à quel point la réalité augmentée et la réalité virtuelle vont changer notre quotidien. Ce qu’on sait, c’est qu’elles suscitent un intérêt hors du commun auprès des géants technos.

On pourrait présumer, comme on le disait dans le temps à propos des Nordiques, que le meilleur est donc à venir. Mais comme les Nordiques, rien ne garantit que ce sera un succès…