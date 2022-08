Des pertes de près de 11 milliards pour les PME du Québec

Les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec auraient perdu près de 10,7 milliards de dollars sur la dernière année en raison de la pénurie de main-d’oeuvre, affirme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Selon la FCEI, le manque de main-d’oeuvre est le deuxième défi en importance pour les PME, après la hausse de certains coûts, tels que les intrants et les assurances. Les principaux effets de la pénurie se font sentir chez les propriétaires et les autres employés, qui doivent travailler davantage d’heures.

Les données sont issues d’un sondage effectué au printemps auprès de 1332 membres québécois de la FCEI ainsi que des informations de Statistique Canada sur les revenus des PME.

Plus du tiers des répondants ont également indiqué avoir refusé des ventes ou des contrats en raison du manque de main-d’oeuvre. Cela « arrive à un bien mauvais moment, après deux ans de pandémie qui ont affaibli et endetté trop de PME », selon la FCEI.

Montants injectés ailleurs

« Bien que les pertes de ventes et de contrats soient considérables pour les propriétaires de PME, il est important de noter qu’elles ne correspondent pas nécessairement à des pertes nettes pour l’économie de la province. Ces montants non investis ont peut-être été injectés dans des projets différents ou ont constitué d’autres dépenses pour les PME, et les clients perdus ont pu dépenser leur argent d’une autre façon au Québec », nuance l’autrice du rapport, Laure-Anna Bomal, analyste de la recherche pour la FCEI.

Tous les secteurs sont touchés par la pénurie, mais ce sont ceux de la construction et des services professionnels et administratifs qui affichent les plus grandes pertes, avec 2 milliards.

La FCEI en profite pour réitérer ses recommandations formulées en décembre dernier, même si son vice-président pour le Québec, François Vincent, reconnaît que la province a adopté beaucoup de mesures pour épauler les entreprises.

« Cela dit, il faut constater que des actions supplémentaires sont possibles et nécessaires pour les aider, notamment en matière de fiscalité, car le Québec est le champion du pays sur le plan de la taxation. Les entrepreneurs perdent des milliards de dollars en contrats et ne peuvent pas faire fonctionner leur entreprise à plein régime », ajoute M. Vincent.