«Monsieur» et tous les autres

Cet été, René Lévesque aurait eu 100 ans. Jusqu’au 24 août prochain, date anniversaire, Le Devoir souligne sur toutes ses plateformes la mémoire du fondateur du Parti québécois, l’un des plus grands premiers ministres de l’histoire du Québec.

Les gouvernements Lévesque étaient bien plus que l’affaire d’un seul homme. C’était même le contraire.

Se décrivant lui-même comme un « décrocheur », René Lévesque a raconté dans ses mémoires (Attendez que je me rappelle…, Québec Amérique, 1986) avoir parfois été intimidé par le niveau de qualification et de compétence des membres de son cabinet des ministres. « Comment pourrai-je arriver à tenir la barre d’un vaisseau monté par autant de capitaines en puissance ? »

Côté économique, si son premier gouvernement ne comptait « pas une seule émanation [du] monde du business », il pouvait s’appuyer sur de nombreux talents, à commencer par un personnage plus grand que nature, au point où, avec le temps, le simple fait de parler de « Monsieur » suffisait pour que l’on comprenne qu’il était question de Jacques Parizeau.

Dans ses mémoires, René Lévesque parle de celui qui est resté son ministre des Finances jusqu’à sa démission à la fin de 1984 comme d’un « prestidigitateur financier » qui s’avérera, selon lui, « le plus efficace en même temps que le plus progressiste de tous les grands argentiers du Québec ». Il lui confiera même, en 1976, les rôles de ministre des Finances et du Revenu en plus de président du Conseil du trésor, bien conscient de l’image rassurante que projette notamment sur les milieux d’affaires le réputé économiste et ancien grand mandarin de l’État aux manières bourgeoises.

« M. Parizeau était prêt à essayer toutes sortes de choses pour améliorer l’équité et l’efficacité du gouvernement, se rappelle François Vaillancourt, professeur d’économie émérite à l’Université de Montréal. Il avait certainement une conception plus activiste de l’État. »

M. Parizeau était prêt à essayer toutes sortes de choses pour améliorer l’équité et l’efficacité du gouvernement. Il avait certainement une conception plus activiste de l’État.

« René Lévesque disait que Jacques Parizeau avait raison neuf fois sur dix, mais watch out quand il se trompe », raconte Pierre Fortin, professeur émérite de l’Université du Québec à Montréal et ancien conseiller économique principal de René Lévesque en 1984 et 1985. Il pensait probablement, entre autres, à son opposition aux grands projets de barrages hydroélectriques des années 1970 parce qu’il croyait alors que l’avenir appartenait au nucléaire, ou encore à la décision du gouvernement péquiste de nationaliser le secteur de l’amiante. « Mais Lévesque n’était pas un béni-oui-oui et Parizeau respectait grandement son jugement politique. »

Tous les autres

Mais Jacques Parizeau n’est pas le seul ministre des gouvernements Lévesque à s’être signalé en matière économique.

Économiste et juriste, Jean Garon sera « assommé » lorsqu’il apprendra que son chef lui a confié le ministère de l’Agriculture, raconte Martine Tremblay, l’ancienne directrice de cabinet de René Lévesque, dans son histoire des années de pouvoir (Derrière les portes closes, Québec Amérique, 2006). « Personnage costaud » au « langage truculent », M. Garon mène malgré tout à bien le délicat projet de zonage agricole.

Jusque-là supervedette de la télévision — un peu comme une Julie Snyder avant l’heure —, Lise Payette apparaît une ministre économique encore plus improbable. Elle hérite néanmoins du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de la mission de réaliser l’ambitieuse réforme de l’assurance automobile. Elle s’acquittera brillamment de sa tâche.

On pourrait aussi parler du « stoïque » Yves Bérubé, aux Richesses naturelles, puis au Trésor, à qui René Lévesque confiera l’impossible rôle de faire contrepoids à Jacques Parizeau, rapporte Martine Tremblay. De Guy Tardif et de Rodrigue Biron, qui ont mis sur pied les programmes de relance économique Corvée-Habitation et le « plan Biron » durant la terrible crise économique du début des années 1980. De Bernard Landry, principal auteur de la grande stratégie de développement économique du gouvernement, Bâtir le Québec, et premier à être ministre du Commerce extérieur. Ou encore de Pierre Marois, entre autre créateur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Dans ses mémoires, René Lévesque relativisait le pouvoir dont il avait vraiment disposé comme premier ministre, disant avoir eu sans cesse à composer avec les différentes priorités de ses ministres, le jeu de la politique partisane et les différentes forces qui traversent la société.

Chose certaine, disait-il, « le pouvoir n’est pas une fin mais le commencement de l’occasion d’avancer, pas seul, et de faire avancer tout ce qu’on peut, avec d’autres ».