Olaf Scholz s’arrêtera au cœur de l’IA montréalaise

On savait déjà que le chancelier allemand, Olaf Scholz, serait de passage à Montréal ce lundi. On sait maintenant que lui et sa délégation économique s’arrêteront plus exactement dans les bureaux de Mila Montréal, un centre de recherche en intelligence artificielle, afin de discuter du rôle de l’IA en santé et en environnement, puis pour serrer la pince au chercheur montréalais Yoshua Bengio.

Le premier ministre du Canada et son ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, participeront également à cette visite, a appris Le Devoir. Le vice-chancelier Robert Habeck sera également du groupe. Outre la rencontre entre ces dignitaires et Yoshua Bengio, dont la réputation internationale n’est plus à faire, l’événement permettra aux gens d’affaires allemands venus au Canada avec le chancelier Scholz d’en apprendre un peu plus sur la technologie développée à Montréal.

Le fait que Mila Montréal s’intéresse de près à des questions économiques, éthiques et sociales à travers la lorgnette de l’intelligence artificielle est ce qui aurait attiré la délégation allemande. Le rôle de l’IA dans la recherche médicale, notamment comment elle peut aider à accélérer le développement de médicaments de pointe pour traiter de manière ciblée des maladies autrement difficiles à soigner, est un des sujets chers aux chercheurs de Mila à l’heure actuelle.

Le rôle que peut jouer cette technologie pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et pour optimiser la gestion de l’énergie fera également partie des discussions. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a forcé l’Allemagne à réagir en se coupant de son approvisionnement en pétrole russe, ce qui l’oblige à devoir trouver d’autres solutions. L’IA pourrait en faire partie.

Outre M. Bengio, le chercheur David Rolnick viendra discuter de l’impact que les technologies informatiques comme l’intelligence artificielle peuvent avoir sur l’environnement et sur la société.

Bonnes nouvelles

Quelques annonces seront faites par des représentants du secteur montréalais de l’intelligence artificielle en marge de cette visite, a-t-on également appris. Les dirigeants de la supergrappe Scale AI en profiteront notamment pour dévoiler une nouvelle ronde de financement de 50 millions de dollars, qui servira à financer une douzaine de nouveaux projets.

Financée par les gouvernements du Québec et du Canada, Scale AI a comme mandat de développer et de soutenir les projets d’intégration de la technologie dans le secteur des entreprises, plus particulièrement du côté des chaînes d’approvisionnement.

Scale AI a été créée à l’initiative d’Ottawa il y a quelques années, mais son rôle, comme celui des autres « supergrappes industrielles » qui ont vu le jour au même moment, était devenu incertain ces derniers mois. Jusqu’à ce que le ministre responsable du dossier des supergrappes, François-Philippe Champagne, insuffle une nouvelle énergie dans ces projets à la fin du mois de juin.

M. Champagne en a profité pour les rebaptiser « grappes d’innovation mondiales » et pour réitérer leur rôle dans la création de nouvelles entreprises d’envergure devant servir à développer l’expertise canadienne dans des secteurs de croissance.