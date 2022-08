Trudeau vante un futur partenariat énergétique avec l’Allemagne

Le premier ministre Justin Trudeau soutient qu’un partenariat à venir avec l’Allemagne contribuera, à long terme, à faire du Canada un chef de file d’approvisionnement mondial en énergie verte.

« Ce dont on va vraiment parler, moi et le chancelier (allemand), la semaine prochaine, c’est comment ce partenariat entre le Canada et l’Allemagne ainsi que l’Europe en général va nous aider, pour les décennies à venir, à nous assurer que le Canada deviendra un fournisseur essentiel d’énergie à la planète dans un monde carboneutre », a-t-il dit vendredi lors d’un passage aux Îles-de-la-Madeleine.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre Trudeau sont sur le point de signer, la semaine prochaine, un accord sur l’hydrogène à Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador. M. Scholz sera alors en visite officielle au Canada.

Un responsable gouvernemental qui a requis l’anonymat a confirmé qu’un accord sur l’hydrogène serait signé, point culminant de mois de pourparlers entre les deux pays.

Stephenville abritera une centrale énergétique à zéro émission où l’énergie éolienne sera utilisée pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac destinés à l’exportation.

Vendredi, M. Trudeau a réitéré que l’invasion russe de l’Ukraine a accentué le besoin d’effectuer une transition énergétique et d’aider l’Europe afin qu’elle soit moins dépendante de la Russie en matière d’énergie.

« C’est très vrai qu’on n’a pas les outils maintenant pour les aider directement à l’échelle dont ils auraient besoin dans l’immédiat, mais dans les années et décennies à venir, on sait qu’on doit transformer nos ressources énergétiques. On doit décarboniser notre industrie pétrolière et gazière, ce qu’on est en train de faire. »

Le premier ministre a mentionné l’hydrogène comme éventuelle solution énergétique, mentionnant aussi des ressources entrant dans la composition de batteries, telles que le lithium.

« On a aussi des investissements à faire ailleurs : dans le nucléaire, dans l’électrification […]. On a du travail à faire », a-t-il poursuivi.

Le chancelier allemand sera au Canada de dimanche à mardi. Il se rendra notamment à Montréal et à Toronto.