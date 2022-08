Les marchés boursiers nord-américains clôturent en baisse

Le principal indice boursier du Canada a chuté vendredi, dans le cadre d’un recul généralisé qui a également affecté les marchés américains et a enregistré des pertes importantes dans les secteurs de la technologie et de la cryptomonnaie.

L’indice composé S & P / TSX du parquet torontois a perdu 153,99 points à 20 111,38 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a reculé de 292,30 points à 33 706,74 points. L’indice élargi S & P 500 a cédé 55,26 points à 4228,48 points, tandis que l’indice composé du Nasdaq s’est défait de 260,12 points à 12 705,22.

Un sentiment d’aversion au risque a affecté les secteurs de croissance. L’indice des technologies de l’information S & P / TSX a glissé de 3,29 % au cours de la journée et les pertes dans le secteur minier ont également fait chuter l’indice des matériaux de 1,56 %.

Les cryptomonnaies ont largement chuté alors que Bitcoin a perdu de 8,5 % à 21 434 $, selon CoinDesk. Le mineur de cryptomonnaie établi à Toronto Hut 8 Mining Corp a reculé de 14 % vendredi.

Cette baisse a mis fin à ce qui avait été une forte course pour les actions au cours des cinq dernières semaines, bien qu’il ne soit toujours pas clair si le dégagement de vendredi est le signe d’orages plus importants à venir.

« C’est toujours mieux avec le recul, mais nous avons eu un mouvement vraiment, vraiment solide au cours du dernier mois et demi sur les marchés boursiers. Il semble que ce soit un endroit raisonnable pour un certain niveau de consolidation ici au cours des prochaines semaines », analyse Mike Archibald, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Placements AGF.

Les marchés se sont redressés ces dernières semaines alors que les investisseurs pensaient que les hausses de taux d’intérêt les plus sévères des banquiers centraux étaient peut-être terminées, ajoute M. Archibald. Il n’est pas clair que ce soit le cas, car le procès-verbal de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine publié cette semaine montre que l’inflation est toujours trop élevée et indique clairement que la banque centrale continuerait à augmenter les taux d’intérêt.

De nombreux analystes s’attendent toujours à ce que la Fed annonce une augmentation de 50, voire 75, points de base en septembre. Tous les regards seront tournés vers la réunion de la Fed à Jackson Hole, au Wyoming, la semaine prochaine pour voir si le président Jerome Powell fait des commentaires qui pourraient indiquer dans quelle direction la banque centrale penche, selon M. Archibald.

« Nous devrions obtenir un peu plus de clarté à ce sujet au cours de la semaine à venir, et cela devrait déterminer si ce (recul du marché) est un léger recul, ou si nous allons vivre quelque chose d’un peu plus grave », ajoute-t-il.

Les inquiétudes concernant l’inflation et la santé de l’économie mondiale se sont intensifiées vendredi alors que de nouvelles données économiques en provenance d’Allemagne ont montré que les prix à la production dans la plus grande économie d’Europe ont connu la plus forte augmentation jamais enregistrée en juillet.

Cette nouvelle a rendu les investisseurs nerveux et a immédiatement fait grimper les rendements obligataires allemands. Les rendements obligataires nord-américains ont rapidement emboîté le pas.

« Nous assistons à une augmentation très solide des rendements obligataires ici aujourd’hui — en hausse de près de 10 points de base selon le marché que vous envisagez », indique M. Archibald. Un point de base équivaut à un centième de point de pourcentage.

Les marchés surveillent également de près l’impact de l’inflation sur les dépenses de consommation. Les ventes au détail au Canada avaient augmenté de 1,1 % pour atteindre 63,1 milliards $ en juin, stimulées par la hausse des ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces, selon Statistique Canada.

Cependant, l’agence fédérale a ajouté que son estimation préliminaire pour juillet laisse entendre que les ventes au détail pour ce mois ont chuté de 2,0 %, bien qu’elle ait averti que le chiffre serait révisé.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié à 76,98 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 77,35 cents US la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 33 cents US à 90,44 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel gonflait de 15 cents US à 9,34 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a glissé de 8,30 $ US à 1762,90 $ US l’once et celui du cuivre a progressé de 3 cents US à 3,66 $ US la livre.