La Bourse de Toronto clôture en hausse

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse jeudi, dépassant les marchés américains grâce à une reprise du pétrole qui a entraîné des gains dans le secteur canadien de l’énergie.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a crû de 83,93 points à 20 265,37 points. L’indice fortement énergétique a profité d’une deuxième journée de hausse des prix du pétrole, l’indice de référence américain West Texas Intermediate s’échangeant à nouveau à plus de 90 $ US le baril après avoir chuté plus tôt dans la semaine.

Le pétrole augmentait à la suite d’un rapport favorable sur les stocks américains qui contribue à apaiser les craintes concernant un ralentissement économique potentiel et ses répercussions sur la demande d’énergie, selon la gestionnaire de portefeuille de Fiera Capital, Candice Bangsund.

Le nouveau secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al Gais, a indiqué jeudi que la capacité de production inutilisée « devenait rare » et qu’il prévoyait que la demande augmenterait de près de trois millions de barils par jour cette année, ce qui a également stimulé les marchés.

Sur la base des actions individuelles, certains des plus grands gagnants ont été Athabasca Oil Corp., qui a augmenté de plus de 9 % sur la journée, et Tamarack Valley Energy Ltd., en hausse de plus de 6 %.

« Le secteur de l’énergie a été le secteur le plus performant aujourd’hui et a largement dépassé [les attentes] », analyse Mme Bangsund, soulignant que l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX avait augmenté de 2,66 % à la fin de la journée.

À New York, les marchés boursiers semblaient « chercher une direction » jeudi alors que les investisseurs pesaient des résultats économiques mitigés et leurs implications pour la politique monétaire, observe Mme Bangsund.

Jeudi, les demandes d’assurance-emploi aux États-Unis ont chuté pour la première fois en trois semaines, tandis que l’enquête de la Fed de Philadelphie a montré que l’activité des usines a augmenté de manière inattendue en août pour la première fois en trois mois.

Les ventes de maisons aux États-Unis ont également chuté pour un sixième mois consécutif en juillet, le dernier signe que des coûts d’emprunt plus élevés pèsent sur le marché du logement.

« Alors que des données économiques plus solides que prévu ont contribué à atténuer les craintes d’un ralentissement économique prononcé, elles ont également renforcé les arguments en faveur d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la part de la Réserve fédérale », ajoute Mme Bangsund.

Bien que le rythme de l’inflation au Canada et aux États-Unis ait légèrement diminué en juillet, il demeure beaucoup plus élevé que ne le souhaiteraient les banquiers centraux des deux pays. Malgré une série de rapports positifs sur les bénéfices des principaux détaillants cette semaine, les investisseurs restent préoccupés par l’impact de l’inflation sur les entreprises et les consommateurs, ainsi que par le risque que les banques centrales augmentent les taux d’intérêt de manière trop agressive et fassent basculer l’économie dans la récession.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a gagné 18,72 points à 33 999,04 points. L’indice élargi S&P 500 a augmenté de 0,2 % après avoir oscillé entre de petits gains et pertes pendant une grande partie de la journée pour clôturer en hausse de 9,70 points à 4283,74 points. L’indice composé du Nasdaq a pris 27,22 points à 12 965,34 points, alors que les entreprises technologiques gagnaient du terrain.

Le dollar américain s’est renforcé jeudi et se négocie près de son plus haut niveau depuis fin juillet, laissant potentiellement la porte ouverte à la Réserve fédérale pour poursuivre sa trajectoire agressive de hausses de taux, observe Mme Bangsund.

Le dollar canadien s’est affaibli malgré la hausse des prix du brut de jeudi, la force sous-jacente du billet vert américain poussant le huard à la baisse ce jour-là. Le dollar canadien se négociait à 77,35 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 77,45 cents US la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 2,42 $ US à 90,05 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel perdait 6 cents à 9,19 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a diminué de 5,50 $ US à 1771,20 $ US l’once et celui du cuivre a augmenté de 5 cents US à 3,63 $ US la livre.

