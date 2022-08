ProEV ouvre une nouvelle usine destinée à l’électrification des transports

Une nouvelle usine destinée à l’électrification des transports voit le jour à Montréal. L’entreprise ProEV a inauguré jeudi ce qu’elle qualifie du « plus grand site » de production de câbles à haute tension pour la fabrication de véhicules électriques commerciaux et industriels en Amérique du Nord.

« Les câbles qu’on produit servent à conduire l’énergie de la batterie au moteur et aux autres modules électriques », explique d’emblée Jarred Knecht, président de ProEV, lors d’une visite de l’usine située dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. « On est un maillon stratégique de la chaîne d’approvisionnement d’électrification des transports », estime-t-il.

L’entreprise ProEV – qui a été fondée à Montréal il y a une trentaine d’année par le père de M. Knecht et qui est aujourd’hui une division de la société américaine Electrical Components International (ECI) – possède également une usine dans Pointe-St-Claire. Cette autre usine produit quant à elle des câbles à haute tension à pour l’industrie militaire et le domaine médical.

« On en produisait aussi pour les véhicules électriques dans la première usine mais la demande a tellement explosé qu’on a décidé d’ouvrir une deuxième usine et de rapatrier ça ici », explique M. Knecht.

Parmi les clients de ProEV, on retrouve des entreprises bien connues comme Lion Electrique, BRP ou encore Harley Davidson. L’entreprise se limite toutefois à aux secteurs des véhicules électriques commerciaux, industriels et récréatifs, qui constituent un marché déjà suffisamment grand.

« Ce n’est pas notre objectif que de produire des câbles pour des constructeurs automobiles. C’est un segment différent », explique M. Knecht.

La nouvelle usine situé dans Saint-Laurent peut desservir entre 2000 à 3000 véhicules électriques par année. « D’ici 3 à 5 ans, on aimerait que cette capacité monte à 40 000 véhicules par an. C’est ambitieux, mais on peut y arriver », croit M. Knecht.

ProEV compte 200 employés à Montréal et ambitionne d’en recruter 250 autres d’ici les prochaines années.