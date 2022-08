Perte nette de 28 milliards $ d’actifs pour la CDPQ pour les six premiers mois de 2022

Affectée par la hausse rapide des taux d’intérêt et la correction simultanée des marchés boursiers et obligataires, la Caisse de dépôt et placement du Québec affiche un rendement en baisse de 7,9 % pour les six premiers mois de l’année 2022.

Au total, l’actif net de la Caisse de dépôt se chiffre désormais à 392 milliards de dollars, en baisse de 28,2 milliards. « On ne se réjouit jamais d’un rendement négatif, mais on fait mieux que le marché », a souligné Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, en point de presse avec les médias.

Pour la première moitié de l’année, la performance de la Caisse de dépôt est supérieure à celle de son portefeuille de référence, en baisse de 10,5 %. Ses rendements annualisés sur cinq ans et sur dix ans, respectivement à 6,1 % et 8,3 %, sont eux aussi supérieurs aux indices de référence.

Catégories d’actifs

Les actions d’entreprises cotées en Bourse constituent la catégorie d’actifs qui a le plus souffert (– 16,0 %) au cours des six premiers mois de l’année. « Les investisseurs ont dû naviguer dans le pire semestre depuis les 50 dernières années », a tenu a rappelé M. Émond.

Dans un contexte exceptionnel de correction simultanée des marchés boursiers et obligataires, la Caisse enregistre également une baisse de rendement (– 13,1 %) en revenu fixe pour la première moitié de l’année.

Du côté des actifs réels toutefois, les portefeuilles en immobilier et en infrastructures ont enregistré des rendements positifs (respectivement de 10,2 % et 5,8 %), « signe que ces derniers jouent bien leur rôle de diversification permettant de limiter l’impact de l’inflation sur le portefeuille global », est-il détaillé dans le communiqué de la Caisse.

Résultats du 1er semestre de 2022 - Rendement global moyen : — 7,9 % - Actions d’entreprises cotées en Bourse : — 16,0 % - Actions d’entreprises privées : — 2,4 % - Immobilier : 10,2 % - Infrastructures : 5,8 % - Revenu fixe : — 13,1 %