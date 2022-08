Transporter un conteneur sur les océans coûte moitié moins cher qu’en septembre

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 15 août 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le coût moyen de transport d’un conteneur sur les océans du monde était d’un peu moins de 6000 $US la semaine dernière, selon la firme spécialisée Freightos. On ne l’avait pas vu aussi bas depuis le mois de mai l’an dernier. C’est presque moitié moins (-47 %) que son sommet au mois de septembre (11 109 $) et 40 % inférieur à ce qu’il était encore en mars dernier (9777 $).

On observe aussi une diminution du nombre de navires qui font la queue au port de Los Angeles (-75 % depuis le début de l’année) et que les conditions de livraison entre les entreprises canadiennes et leurs fournisseurs sont revenues à ce qu’elles étaient à la fin de 2020.

Ce sont autant de signes qu’une bonne nouvelle se dessine graduellement : les fameux problèmes qui accablaient les chaînes d’approvisionnement mondiales, et qui ont contribué à la poussée d’inflation des derniers mois, sont en train de s’atténuer graduellement.

Cette amélioration tient à plusieurs facteurs. Il y a le ralentissement de la reprise économique, et donc de la demande en biens à laquelle on avait du mal à répondre jusque-là. L’assouplissement des règles sanitaires a aussi permis aux ménages de revenir à leurs anciennes habitudes de consommation, plus équilibrées entre les biens et les services. Les entreprises ont également appris à renforcer leurs réseaux de fournisseurs et à les gérer de manière plus efficace.

Et puis, la guerre en Ukraine n’a pas un impact aussi prononcé qu’on le craignait sur l’offre de pétrole et de grains, ou cet impact est en train de diminuer. Il y a aussi la météo, qui est plus favorable aux agriculteurs cette année qu’elle ne l’avait été en 2021.

Mais le rétablissement va mettre du temps, préviennent les experts. Il peut être, aussi, compromis à tout moment par un retour des mesures de confinement strict en Chine dans sa lutte contre la COVID-19, par exemple, ou un conflit avec Taïwan qui compte à lui seul pour 60 % de la production mondiale de microprocesseurs informatiques.