Reaction Dynamics espère un Cap Canaveral québécois

L’entreprise québécoise Reaction Dynamics, qui doit à un moment donné mettre en orbite la première fusée canadienne, espère le déploiement d’une plateforme de lancement dans la province pour permettre à l’industrie spatiale d’ici d’être plus concurrentielle et de se tailler une place dans le marché du lancement de microsatellites, où règne actuellement Space X.

En parallèle de ses activités de recherche et de développement, Reaction Dynamics a en effet entamé des démarches pour rencontrer le gouvernement du Québec pour explorer la possibilité de mettre en place dans la province une base de lancement de fusées.

Le p.-d.g. de Reaction Dynamics, Bachar Elzein, explique que la présence d’une telle infrastructure à proximité de son site d’assemblage pourrait considérablement réduire les coûts : « Notre fusée est conçue pour entrer dans des conteneurs développés spécifiquement pour le transport, donc si la plateforme de lancement est proche, tu mets ça dans un camion, et hop ! c’est tout. C’est plus simple et ça réduit les émissions de gaz à effet de serre », explique-t-il.

Des entreprises d’ici prometteuses

Surtout, la présence d’une telle plateforme aurait pour effet de développer et de consolider une jeune grappe industrielle dans un secteur en pleine expansion. Nombre d’entreprises québécoises aux technologies prometteuses gagnent en notoriété : GHGSat, qui développe des satellites permettant de surveiller les émissions de méthane, NorthStar Earth & Space, qui offre un service commercial de surveillance de l’espace à partir d’une constellation de satellites, MDA Space, qui est spécialisée en robotique spatiale.

Une base de lancement ne pourrait qu’être bénéfique pour les ingénieurs québécois et canadiens qui souhaitent travailler ici, selon le dirigeant de 33 ans : « Est-ce qu’on a une industrie de lancement au Canada et au Québec ? Certainement pas. Mais il y a une grappe aérospatiale très forte. On peut recruter un ingénieur mécanique qui a travaillé sur les fuselages d’avion et l’amener à travailler sur des fuselages de fusées en lui offrant une bonne formation complémentaire. »

Donc, à quand un Cap Canaveral québécois ? Aucun projet défini n’est actuellement sur la table. L’idée est avant tout d’explorer cette possibilité. Le choix géographique d’un site potentiel doit répondre à plusieurs caractéristiques, rappelle-t-il : « Pour des questions de sécurité, ça doit se trouver dans une région relativement éloignée, dans des zones qui ne sont pas habitées et qui se trouvent près de l’océan. »

Vol en orbite dès 2024

Cinq ans d’existence auront suffi à Reaction Dynamics pour s’imposer comme l’une des entreprises en aérospatiale les plus innovantes et prometteuses en Amérique du Nord. La jeune pousse de Saint-Jean-sur-Richelieu a conçu la fusée Aurora, un appareil de 18 mètres qui, notamment, remplace le carburant liquide habituellement utilisé par des polymères recyclés.

Résultat : l’appareil pourrait émettre jusqu’à 50 % moins de gaz à effet de serre que ses concurrents, selon les tests de l’entreprise. Sa technologie permettrait une réduction considérable du nombre de composants, réduisant le coût de fabrication des appareils par quatre comparativement à ses concurrents.

La fusée devrait effectuer d’ici le printemps 2023 une série de vols suborbitaux. Les lancements se feront à partir du site que construit actuellement Maritime Launch Services, en Nouvelle-Écosse. Les vols permettront de valider non seulement les procédures de lancement, mais aussi les systèmes de contrôle au sol ainsi que les technologies à bord de la fusée. Ils serviront également à obtenir les permis nécessaires en vue d’un premier vol orbital en 2024.

Le marché des petits satellites

Bachar Elzein est conscient que son entreprise devra jouer du coude pour se tailler une place. Actuellement, SpaceX détient près du tiers du marché. Or, le modèle d’affaires de Reaction Dynamics diffère de celui de l’entreprise d’Elon Musk. « Leur fusée fait 15 tonnes, environ, et elle transporte surtout des satellites de 15 000 kg à 20 000 kg », dit-il.

Il explique que les microsatellites (entre 50 kg et 200 kg) et les nanosatellites (moins de 10 kg) doivent la plupart du temps se contenter de l’espace vacant dans l’appareil, ne pouvant ainsi garantir leur date de lancement ou la mise en orbite avec précision.

« Ceux qui veulent envoyer des microsatellites doivent faire des compromis. Moi, c’est mon marché. Donc, si un client vient me voir avec un microsatellite qui pèse 100 kg, c’est lui qui est le maître de sa destinée et qui décide de sa mise en orbite », explique Bachar Elzein.

« L’industrie du microlancement [lancement de microsatellites], elle, est très récente », fait-il remarquer. Trois entreprises détiennent actuellement la capacité de faire de tels vols orbitaux : la britannique Virgin Orbit, l’américaine Astra Space et la néo-zélandaise Rocket Lab. « On n’arrive pas en retard dans le marché en prévoyant faire nos premiers vols en orbite dès 2024 », dit-il.

D’autant plus que le marché est appelé à croître considérablement dans les prochaines années. L’an dernier, la taille du marché mondial des nanosatellites et des microsatellites était évaluée à 2,12 milliards de dollars américains ; il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 23,3 % d’ici 2030, selon les projections de la firme de recherches américaine Grand View Research.

« Dans ce marché, on veut être celui qui offre pour l’espace la précision d’un trajet de taxi au prix d’un autobus », résume l’ingénieur formé à Polytechnique Montréal.