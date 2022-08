Les revenus de Metro à la traîne derrière l’inflation alimentaire

Le prix du panier d’épicerie a connu une inflation d’environ 8,5 % chez Metro par rapport à l’an dernier, mais cette hausse ne s’est pas pleinement reflétée dans les revenus de la société montréalaise au moment où les consommateurs sont plus nombreux à manger à l’extérieur.

Au troisième trimestre terminé le 2 juillet dernier, l’épicier propriétaire des enseignes Metro et Super C a observé une accélération de l’inflation alimentaire. Le panier alimentaire a connu une inflation de 8,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela se compare avec un rythme de 5 % au trimestre précédent. En juin, le prix des aliments a connu une inflation annuelle de 8,8 % au Canada, selon Statistique Canada.

Cette augmentation ne s’est pas pleinement reflétée dans les revenus tandis que les ventes comparables des magasins d’alimentation ont avancé de seulement 1,1 %. Au cours d’un appel avec les analystes, mercredi, le président et chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, a évoqué les volumes de ventes pour expliquer l’augmentation plus modeste tandis que les ménages sont plus nombreux à manger à l’extérieur de leur domicile qu’au même moment l’an dernier.

Le grand patron de Metro s’attend à ce que la croissance des ventes comparables en épicerie soit plus robuste à l’avenir lorsque la comparaison avec l’an dernier se fera entre deux périodes où les mesures sanitaires étaient assouplies. « Nous allons comparer des pommes avec des pommes et je crois que nous nous en tirerons très bien. »

M. La Flèche a dit ne pas craindre une diminution des dépenses en épicerie en raison de l’inflation. « Est-ce que les gens vont moins manger et mettre moins de choses dans leur panier ? Personnellement, je ne le crois pas. »

La modération de la croissance des ventes comparables n’est pas liée à une concurrence plus forte entre les épiciers, selon M. La Flèche. La situation décrite chez Metro est similaire à ce qui est observé chez le concurrent Loblaw, croit d’ailleurs Chris Li, de Desjardins Marché des capitaux.

Les pharmacies, locomotives

Le segment pharmacie, pour sa part, a été soutenu par les activités liées à la COVID-19 et par la vente de produits cosmétiques. Le propriétaire de l’enseigne Jean Coutu a enregistré une hausse de 7,2 % de ses ventes dans ce segment. Au troisième trimestre, le bénéfice net s’est chiffré à 275 millions de dollars, comparativement à 252,4 millions pour le trimestre correspondant de 2021.

Les revenus totaux, pour leur part, ont progressé de 2,5 % pendant cette période, à 5,9 milliards de dollars.