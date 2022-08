Moins de publicités, moins de revenus pour ​Stingray

Les revenus publicitaires des stations radiophoniques de Stingray n’ont pas encore récupéré le terrain perdu durant la pandémie, tandis que les concessionnaires automobiles doivent composer avec des stocks serrés.

Les revenus de la centaine de stations de l’entreprise montréalaise ont atteint 32 millions, en hausse de 9,5 % par rapport à l’an dernier. Mais ils se trouvent tout de même près de 25 % sous leur seuil d’avant la pandémie.

Les stocks serrés font en sorte que les concessionnaires automobiles, qui représentaient « 10 % à 12 % » des revenus publicitaires, n’ont plus besoin de faire de publicité pour attirer la clientèle, a expliqué Eric Boyko, le président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, lors d’une conférence téléphonique, mercredi, visant à discuter des plus récents résultats trimestriels. « Tout ce que les concessionnaires reçoivent, c’est déjà vendu. »

Les actionnaires devront se montrer patients avant que la reprise du segment radio soit réalisée, croit Matthew Lee, analyste de Canaccord Genuity. « Nous croyons qu’il faudra encore du temps pour une reprise complète tandis que le retour continue. »

Nouveaux annonceurs

L’entreprise est toutefois parvenue à attirer de nouveaux annonceurs, souligne M. Boyko. L’assouplissement de la réglementation entourant les paris sportifs en Ontario a créé une nouvelle source d’annonceurs.

« Nous avons aussi réduit nos coûts de 10 millions à 12 millions, ajoute l’entrepreneur. Notre nouvelle structure de coûts nous permet d’avoir une rentabilité comparable à celle d’il y a trois ans avec des revenus moindres. »

La société a atteint ses objectifs de revenus publicitaires pour le premier trimestre et est sur la bonne voie pour le deuxième trimestre, a dit M. Boyko. Il a toutefois reconnu qu’un ralentissement était possible pour la deuxième moitié de l’exercice (octobre à la fin mars).

Le dirigeant a d’ailleurs fait le point sur les démarches de l’entreprise afin de bonifier son offre publicitaire, particulièrement dans le segment de la diffusion de musique en entreprise (la musique diffusée dans les commerces). Il a souligné que ce segment était moins influencé par l’état de l’économie.

Nous avons beaucoup de stocks à vendre, mais ça va prendre du temps pour avoir le bon prix, les bons partenaires

« La bonne nouvelle pour les annonces en magasin est que l’économie ne changera pas les plans d’une entreprise qui veut annoncer un spécial sur les tacos le mardi. »

En mai dernier, Stingray a ajouté l’épicier Metro à son réseau. L’entreprise aura la responsabilité exclusive des publicités audio numériques diffusées dans les épiceries du détaillant en Ontario et au Québec, ainsi que dans ses pharmacies, notamment l’enseigne Jean Coutu. La semaine dernière, Stingray s’est aussi associée à Geopath pour lancer l’évaluation de la publicité extérieure audio fondée sur l’emplacement aux États-Unis.

M. Boyko a dit que la société avait pour l’équivalent de 80 millions de dollars d’espace publicitaire invendu au Canada et, également, 80 millions aux États-Unis. « Nous avons beaucoup de stocks à vendre, mais ça va prendre du temps pour avoir le bon prix, les bons partenaires. »

Les résultats

Au premier trimestre (terminé le 30 juin), la société a enregistré un bénéfice net de 9,4 millions, comparativement à 4,2 millions à la même période l’an dernier. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 19 ¢, conformément aux attentes des analystes. Les revenus, pour leur part, ont progressé de 21,6 % pour s’établir à 78,1 millions.

L’entreprise a attribué cette augmentation à l’acquisition d’InStore Audio Network, à l’assouplissement des mesures sanitaires, à l’augmentation du nombre d’abonnés et à l’augmentation des ventes de services d’installation et de matériel liées à l’affichage numérique.

Alors que les marges de Stingray avaient déçu au précédent trimestre, Scott Fletcher, de Marchés mondiaux CIBC, s’est dit « encouragé » de voir les marges s’établir à 33,4 %, comparativement à 33,1 % à la même période l’an dernier.