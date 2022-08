Une minière australienne veut exploiter de l’uranium dans le Labrador

L’engouement croissant pour l’énergie nucléaire qui découle de la lutte contre les changements climatiques amène la minière australienne Paladin Energy à reprendre l’exploration d’une potentielle mine d’uranium dans le Labrador dont l’accès au marché international passerait, de toutes évidences, par le port de Sept-Îles.

Dans un document destiné aux investisseurs, Paladin Energy a annoncé lundi que « l’activité a redémarré sur le projet Michelin ». Ce site se trouve à une quarantaine de kilomètres de Happy Valley-Goose Bay, une ville dans le centre du Labrador.

L’entreprise veut tout d’abord établir le potentiel en uranium de la région avant d’y construire une mine et de développer une stratégie de production et de commercialisation. Aucune mention n’est faite de Sept-Îles, mais la ville de la Côte-Nord possède l’unique port en eaux profondes de la région, laissant présager que l’accès au marché mondial passerait certainement par ses infrastructures.

L’exploration du site Michelin a été mise sur la glace il y a plusieurs années. L’entreprise soutient maintenant que le filon pourrait être intéressant étant donné que le gisement se trouve sous une fine couche de glace : « Le potentiel de gisements peu profonds peut réduire les coûts en capital et les délais de développement. »

Si le potentiel se confirme, Paladin Energy compte développer le site « par étape » afin de réduire les coûts d’exploitation et les risques financiers.

L’engouement pour le nucléaire

« L’approvisionnement actuel en uranium primaire ne répond pas à la demande. […] La production projetée des mines de retour ne sera pas suffisante pour combler le déficit », lit-on dans les documents diffusés par l’entreprise.

Une réalité qui s’est traduite par la hausse du prix de l’uranium. En douze mois, le prix spot du minerai — marché à court terme pour livraison immédiate — et celui sur les marchés à long terme ont respectivement augmenté de 56 % et 51 %, s’établissant maintenant à 50 dollars américains / livre et 53 dollars américains / livre.

Paladin Energy prévoit que les prix de l’uranium devraient graviter entre 68 $US / lb et 78 $US / lb d’ici cinq ans, une hausse de près de 50 % comparativement à sa valeur actuelle.

L’entreprise indique que dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, l’énergie nucléaire devrait jouer un rôle crucial dans la décarbonation de l’économie : « L’énergie nucléaire représente aujourd’hui 47 % de l’électricité décarbonée générée aux États-Unis. »

Dans son document, Paladin Energy avance que près de 150 réacteurs doivent être construits au cours des 15 prochaines années et qu’avec la hausse des prix du gaz naturel, le Japon accélère la mise en activité de ses réacteurs. D’autres pays, comme la Corée du Sud et la Roumanie, travaillent à augmenter la part du nucléaire dans leur portefeuille énergétique.

À cela s’ajoute l’intérêt croissant pour les petits réacteurs modulaires (PRM), un type de réacteur de moindre puissance qui pourrait servir à produire de l’énergie pour les régions éloignées.

Qui plus est, la guerre en Ukraine, qui bouleverse le marché énergétique également les activités minières au Kazakhstan — premier pays producteur d’uranium — pousse les producteurs d’uranium à explorer de nouvelles avenues.

L’intérêt pour le nucléaire se reflète aussi dans la hausse de l’action de minières du secteur de l’uranium. En deux ans, le titre de Paladin Energy a été catapulté de près de 500 %. Or, l’entreprise n’est toujours pas rentable.