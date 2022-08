Faire de Montréal une destination touristique d’envergure

Après deux années de pandémie qui ont mis à mal le secteur touristique, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) veut que la métropole redevienne un pôle d’attraction. Dans un mémoire publié lundi, l’organisme établit une série de recommandations à l’intention du gouvernement fédéral pour encourager la croissance du tourisme.

Alors que l’industrie touristique est en pleine reprise grâce à l’allègement des mesures sanitaires et au retour des touristes étrangers vaccinés, la CCMM estime que le gouvernement fédéral doit continuer d’aider le secteur durement éprouvé.

« L’industrie du tourisme a été très résiliente. Elle s’est adaptée et elle l’a fait de manière exemplaire. Mais maintenant, il faut une meilleure prévisibilité pour le secteur », plaide Diane Langlois, vice-présidente aux affaires publiques et aux relations gouvernementales à la CCMM.

Faciliter l’immigration

Parmi les revendications adressées au ministre canadien du Tourisme, Randy Boissonnault, la CCMM demande entre autres à Ottawa d’améliorer les processus d’immigration, en collaboration avec Québec, pour apporter des solutions rapides aux problèmes de main-d’oeuvre auxquels est confrontée l’industrie.

La Chambre exhorte notamment le gouvernement à accélérer le traitement des demandes pour les travailleurs issus de l’immigration. « Ces délais retardent l’arrivée de la main-d’oeuvre sur le marché du travail et par conséquent, la croissance des entreprises », peut-on lire dans le document.

« Il n’y a pas que l’industrie du tourisme qui est touchée par la pénurie de main-d’oeuvre, mais elle l’est tout de même particulièrement » relève Mme Langlois, alors que beaucoup de travailleurs issus du secteur se sont réorientés durant la pandémie.

Fluidifier les aéroports, agrandir le Palais des congrès

Pour faire du Canada et de Montréal des destinations « de calibre mondial », il faut aussi « optimiser les processus aux points d’entrée », c’est-à-dire dans les aéroports canadiens, estime la Chambre.

Avec la forte et rapide reprise des voyages internationaux, la majorité des grands aéroports du monde fait face à d’importantes congestions, jonglant avec les annulations et les retards — et ceux de Pearson à Toronto ainsi que Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal n’ont pas été en reste.

« Les causes de ces délais sont multiples : le manque de personnel, l’utilisation de l’application ArriveCan, ou encore les mesures de contrôle liées à la pandémie. À cet égard, l’industrie du voyage devrait être assujettie aux mêmes mesures sanitaires que les autres industries », plaide la CCMM, ajoutant que « la réintroduction du dépistage aléatoire à l’arrivée pour les voyageurs pleinement vaccinés risque de contribuer à rendre la trajectoire touristique plus complexe ».

Pour attirer davantage de touristes d’affaires, la CCMM réclame également la confirmation d’un financement consacré à l’agrandissement du Palais des congrès de Montréal. « On a l’opportunité d’accueillir de plus grands événements, de plus grandes conférences à Montréal, avec les retombées économiques que cela amène », estime Mme Langlois.

En chiffres 8 000 000 : Nombre de touristes attendus à Montréal en 2022 70 % : Hausse de l’achalandage en 2022 par rapport à l’an dernier 2024 : Année de retour à un achalandage prépandémique



Source : Tourisme Montréal