La Caisse en «négociations exclusives» afin d’acquérir une filiale de la SNCF

La Caisse de dépôt et placement du Québec confirme qu’elle est en tête dans les démarches en vue d’acquérir la filiale de location de locomotives de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Le bas de laine des Québécois est entré en négociations exclusives avec les actionnaires d’Akiem, spécialisée dans la location et la maintenance de locomotives en Europe. L’entreprise est détenue à parts égales par la SNCF et le gestionnaire d’actifs allemands DWS.

Le journal Les Echos rapportait vendredi dernier qu’Akiem avait reçu des offres d’entre 2,5 et 3 milliards d’euros (3,2 milliards $ à 4 milliards). Outre la Caisse, JP Morgan était, elle aussi, dans la course avant l’annonce officielle de lundi.

Akiem possède une flotte d’environ 600 locomotives et sert 80 clients dans 21 pays. L’entreprise génère des revenus de 220 millions d’euros et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 150 millions d’euros.

La Caisse a souligné que 75 % de la flotte d’Akiem est électrique. « Akiem propose une réponse durable aux défis de décarbonation du transport — une solution qui nous a séduits dès le départ », commente Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des infrastructures.

La transaction potentielle est soumise à l’accord des autorités réglementaires et aux consultations avec les instances représentatives du personnel.

L’an dernier, la Caisse avait acquis Ermewa, une autre filiale de la société ferroviaire française. Elle est aussi coactionnaire avec la SNCF dans Eurostar.