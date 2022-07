L’économie américaine se contracte de nouveau

Le PIB des États-Unis s’est de nouveau contracté au deuxième trimestre, ce qui accroît les risques de voir la première économie du monde plonger dans la récession, à quelques mois d’une élection clé pour Joe Biden.

La contraction du PIB est de 0,9 % en rythme annualisé, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. Une faible croissance était attendue, après un recul, au premier trimestre déjà, de 1,6 %.

« Cela ne ressemble pas à une récession, selon moi », a réagi le président Biden, mettant en avant un marché de l’emploi et des investissements d’entreprises « records ». Sa ministre des Finances, Janet Yellen, a aussi insisté sur le fait que l’économie américaine demeurait « résiliente », même si elle « ralentissait ». « La plupart des économistes et la plupart des Américains ont une définition similaire de la récession : des pertes d’emplois substantielles et des licenciements massifs […] ce n’est pas ce que nous voyons en ce moment », a affirmé la secrétaire au Trésor lors d’une conférence de presse, soulignant les plus d’un million d’emplois créés au cours des trois derniers mois.

Pour Janet Yellen, l’état de l’activité économique du pays traduit « une économie en transition vers une croissance plus stable et durable ». Mme Yellen a également assuré qu’il serait « possible de faire ralentir l’inflation et de conserver un marché du travail solide ».

Le département du Commerce a précisé que le recul du PIB au deuxième trimestre reflétait des baisses d’investissements de la part des entreprises et d’achats de logements de la part des ménages. Les gouvernements, tant fédéral que locaux, ont également freiné leurs dépenses. La consommation, locomotive de la croissance américaine, s’est maintenue, mais grâce aux dépenses dans les services, et notamment les loyers, dont les prix ont flambé avec l’inflation. Les achats de biens, eux, ont diminué.

Alors, les États-Unis ont-ils ou non plongé dans la récession ? Le débat, qui faisait déjà rage depuis plusieurs jours, semble être reparti de plus belle. « Je pense qu’il faut éviter une bataille sémantique », a affirmé Mme Yellen. « Quand on dit que les Américains sont très préoccupés par l’économie, je pense que leur plus grande préoccupation est l’inflation », a-t-elle ajouté. « Parfois, les gens utilisent le mot “récession” pour dire qu’il s’agit vraiment d’une mauvaise inflation », a-t-elle encore interprété.

« Nous doutons que l’économie soit en récession compte tenu de la vigueur du marché du travail », estimaient également Lydia Boussour et Kathy Bostjancic, économistes pour Oxford Economics. Elles observaient cependant que « le ralentissement de la demande intérieure confirme que l’économie ralentit rapidement dans un contexte d’inflation obstinément élevée et de resserrement vigoureux de la Fed ».

Le taux de chômage, à 3,6 %, est tout proche de son niveau prépandémique, qui était le plus bas depuis 50 ans, et les employeurs peinent toujours à recruter.