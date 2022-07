Biden exhorte le Congrès américain à investir dans les semi-conducteurs

Joe Biden a exhorté lundi le Congrès à adopter « au plus vite » une loi qui prévoit 52 milliards de dollars pour soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis.

« Les États-Unis ont inventé les semi-conducteurs, mais, au fil du temps, nous avons laissé la production partir à l’étranger », a déploré le président américain devant des responsables économiques et syndicaux. Pour lui, il est « impératif » — pour des raisons économiques, mais aussi de sécurité nationale — que les États-Unis fabriquent de nouveau ces pièces électroniques présentes dans de nombreux objets de la vie quotidienne.

La demande pour ces puces a explosé pendant la pandémie, ce qui a provoqué une pénurie exacerbée par la fermeture d’usines en Chine en raison de la résurgence de la COVID-19. Dans ce contexte, « le Congrès doit adopter cette loi au plus vite », a estimé le président démocrate.

Il est « vital » qu’elle soit présentée au président pour ratification « dès cette semaine », a ajouté sa secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. « La dépendance américaine envers un petit nombre d’usines à l’étranger est dangereuse », a également dit le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan.

Blocage parlementaire

Les élus républicains et démocrates sont d’accord sur le constat, mais peinent depuis des mois à s’entendre sur un texte définitif. La Chambre des représentants a adopté en février un texte plus large destiné à renforcer l’industrie des États-Unis face à la concurrence de l’Asie, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Un projet de loi comparable avait été voté par le Sénat en mars. Mais les deux assemblées du Congrès ne se sont pas accordées sur un texte commun. Le Sénat a commencé récemment à travailler sur un texte limité uniquement à la question des semi-conducteurs, baptisé Chips plus. Il a franchi une étape procédurale importante la semaine dernière.

Ainsi, plus d’un an après avoir adopté sa première version d’un projet de loi stimulant la concurrence des semi-conducteurs avec la Chine, le Sénat américain s’est penché sur une version allégée de la législation. Le chef de la majorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a qualifié la fabrication américaine de semi-conducteurs de question de sécurité nationale et de source d’emplois. « Le message n’est pas subtil : si les entreprises ne pensent pas qu’il est rentable de fabriquer des puces ici en Amérique, elles iront ailleurs », a déclaré M. Schumer en ouvrant le Sénat lundi dernier.

Dans un texte de l’agence Reuters, on rappelle qu’en juin 2021, le Sénat avait approuvé un projet de loi bipartisan de 250 milliards de dollars visant à augmenter les dépenses en matière de recherche et de développement technologique, l’un des premiers textes législatifs importants adoptés après que les démocrates ont pris le contrôle étroit de la chambre haute.

Cependant, cela n’a jamais été repris par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, qui a adopté plus tôt cette année son propre projet de loi, avec un soutien républicain quasi inexistant. Cette mesure comprenait des dispositions visant à stimuler les fabricants de puces, mais aussi des milliards de dollars pour d’autres chaînes d’approvisionnement et l’Initiative mondiale sur le changement climatique, à laquelle les républicains s’opposent.

Les semi-conducteurs sont omniprésents dans la vie quotidienne. Essentiellement fabriqués en Asie, ils sont indispensables pour la fabrication de voitures, de téléphones intelligents et d’équipements médicaux, notamment. Avec la pandémie, les industriels ont vu ces réserves de puces fondre à un niveau alarmant.

Avec Le Devoir