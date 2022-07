Unifor exige des garanties dans l’acquisition de Sunwing par WestJet

Unifor estime que le gouvernement fédéral devrait bloquer la prise de contrôle de Sunwing Airlines par WestJet, à moins que le groupe ne s’engage formellement à créer des emplois et à investir dans ses travailleurs.

Le syndicat se dit préoccupé par le fait que l’acquisition entraînera davantage de travail en sous-traitance, avec des salaires inférieurs et des conditions précaires, malgré la promesse de création d’emplois faite par WestJet.

Unifor a fait ces commentaires dans le cadre de l’examen par Transports Canada de l’accord annoncé en mars dernier.

Le syndicat affirme que les enquêtes du Bureau de la concurrence et du ministère fédéral tiennent rarement compte de la façon dont les fusions affectent les emplois, mais note qu’il est dans l’intérêt public — et possible en vertu de la Loi sur la concurrence — d’obtenir l’assurance que des emplois de qualité seront créés.

Il se dit préoccupé par la référence de WestJet, dans les documents de consultation, à « l’optimisation des équipages » et à « l’amélioration de l’efficacité des coûts d’exploitation », qui pourrait indiquer la suppression d’emplois ou leur sous-traitance.

En annonçant l’entente, WestJet avait déclaré que l’acquisition protégerait et créerait des emplois, notamment en utilisant les avions saisonniers de Sunwing pendant toute l’année.