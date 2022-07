Le pape, un petit coup de pouce au tourisme religieux

Après des décennies de vaches maigres, la fréquentation du patrimoine religieux québécois par les touristes serait en croissance, selon l’Association du tourisme religieux et spirituel. Et la venue du pape François devrait donner un coup de pouce à cette industrie, dont l’offre est grandissante.

À la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, dans le Vieux-Montréal, un homme fait rapidement son signe de croix en regardant l’assomption de la Vierge Marie, avant de tourner l’appareil photo de son téléphone vers les vitraux. Sur des bancs en bois, un couple se recueille, les yeux fermés. À gauche de l’hôtel est exposée une statuette qui appartenait à Marguerite Bourgeoys lorsqu’elle fonda la chapelle, en 1678.

L’achalandage est à la hausse dans la chapelle et son musée adjacent, selon le directeur général du Site historique Marguerite-Bourgeoys, Jean-François Royal. « Pour les deux premières semaines de juillet, on est déjà rendu à 16 000 visiteurs, comparativement à 12 000 en 2019 », a-t-il précisé.

Certains d’entre eux font un pèlerinage jusqu’à la tombe de la première sainte canadienne, d’autres veulent connaître davantage ce personnage important pour l’histoire de Montréal, d’autres encore souhaitent simplement admirer l’architecture et les oeuvres d’art.

« Depuis deux ans, les gens vivent une grande épreuve et ils veulent se ressourcer, se recueillir. Il y a des gens qui, même s’ils ne sont pas de fervents pratiquants, vont allumer un lampion », ajoute M. Royal.

Plusieurs autres lieux touristiques à caractère religieux font des constats similaires. D’ailleurs, selon un sondage réalisé en mars dernier par Segma Recherche pour l’organisme Événements Attractions Québec, 30 % des Québécois avaient l’intention d’explorer un tel endroit cet été, ce qui est deux fois plus qu’avant la pandémie.

L’effet papal

M. Royal s’attend à recevoir un afflux encore plus important de visiteurs cette semaine et durant celle qui suivra la visite du pape à Québec. Même son de cloche du côté de l’oratoire Saint-Joseph.

« Des visiteurs vont arriver d’un peu partout au Québec, pour se rendre à Québec. Généralement, les gens s’arrêtent à l’Oratoire », indique la directrice des communications du sanctuaire, Céline Barbeau.

L’Oratoire diffusera deux messes du pape sur des écrans en direct dans la basilique, mobilisera des équipes pastorales et offrira un service de navettes pour conduire les dévots jusqu’à l’entrée, afin de les encourager à prendre le transport en commun.

« Nous avons déjà beaucoup de questions sur la venue du pape et la possibilité de le voir, ce qui leur sera rendu accessible sur grand écran aux plaines d’Abraham », a quant à elle rapporté Martina de Vries, directrice adjointe du Centre d’animation François-De Laval, à Québec.

Mme de Vries ajoute toutefois que le tourisme religieux est très lucratif pour les hôtels et les restaurants, mais pas nécessairement pour les églises. « Sur un peu plus de 280 $ par personne par jour dépensé, environ 7 $ vont à l’église visitée », indique cette ancienne directrice de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec.

Pour qu’il [le monastère] continue de vivre pendant des années, la fonction ne pouvait plus être religieuse

Un gain de notoriété

La copropriétaire de Cuivre d’art Albert Gilles, Palmyre Gilles, ne croit pas bénéficier d’un achalandage accru pendant la visite du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré, à une dizaine de kilomètres de son atelier et de son musée de cuivre repoussé. En cause : la circulation sera entravée dans le secteur, et l’attention sera exclusivement dirigée vers le pape.

« Cependant, après, ça va être une superbe notoriété pour la région et pour nous, de la publicité et de la promotion à l’échelle internationale », estime Mme Gilles, dont l’entreprise fondée par son père a décoré une partie de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, comme d’autres artisans locaux.

Cette visibilité, l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) espère qu’elle générera des retombées un peu partout dans la province, cet été et pour les années à venir. « On profite de l’occasion pour mettre en avant nos lieux touristiques », lance Sylviane Pilote, chargée de projets à l’ATRSQ.

Il faut dire que l’Association, fondée il y a quatre ans, fait beaucoup d’efforts pour valoriser le patrimoine religieux, en collaboration avec Événements Attractions Québec (EAQ) et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Il y aurait déjà plus de 200 attraits de cette nature au Québec.

« Les communautés religieuses ont été parties prenantes de la construction du Québec, indique le directeur général de l’ATRSQ et de l’EAQ, François-G. Chevrier. Donc ça laisse beaucoup de traces, un héritage bâti, artistique et culturel. Il y a une période où on a tourné le dos à ça au Québec avec la Révolution tranquille. Mais les gens sont prêts à se réapproprier ce patrimoine conçu pour avoir un effet d’apaisement, pour ralentir le rythme trépidant de la vie de tous les jours, sans être nécessairement dans la dévotion. »

De nouvelles vocations

Plusieurs lieux de culte ont déjà été rendus plus accessibles et attrayants dans les dernières années, que ce soit par l’ajout de concerts, d’expositions ou de circuits de marche réunissant plusieurs attraits.

« Ça continue d’augmenter dans la foulée des églises délaissées par les fidèles, auxquelles on donne une nouvelle vocation », affirme Mme Pilote.

Le monastère des Augustines, à Québec, fait partie des établissements qui sont devenus laïques. Les prières catholiques ont fait place au yoga, à la méditation, à la massothérapie et à la gastronomie. En 2015, les soeurs ont fait don à la population du bâtiment, de leurs archives et de 50 000 artefacts historiques, dont une partie brille dans une exposition permanente.

« Elles ont accepté que le lieu devienne non confessionnel. Pour qu’il continue de vivre pendant des années, la fonction ne pouvait plus être religieuse, expose la directrice des communications, Caroline Maheu. Mais toute notre programmation est inspirée par les Augustines. Ça doit toujours être axé sur le bien-être. »

Les activités du Monastère connaissent une hausse de popularité, affirme d’ailleurs Mme Maheu.

L’ATRSQ est convaincue qu’il reste malgré tout un potentiel inexploité au Québec. C’est pourquoi l’organisme vient de publier un guide ayant pour objectif d’aider les responsables de divers lieux de culte à structurer une offre touristique. Reste à voir si les Québécois continueront d’ouvrir de plus en plus souvent les portes des églises.