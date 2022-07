Ottawa envisage une stratégie sur les bioénergies

Après Québec, c’est au tour d’Ottawa d’étudier la possibilité de mettre en place une stratégie sur les bioénergies pour stimuler une filière qui pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre en revalorisant et en détournant les déchets municipaux, agricoles et forestiers des sites d’enfouissement.

« Afin d’atteindre l’objectif du Canada pour 2030 et de jeter les bases de la carboneutralité d’ici 2050, nous étudions la possibilité d’élaborer une stratégie de bioénergie », écrit un représentant du ministère canadien des Ressources naturelles dans un courriel au Devoir.

Les bioénergies sont produites à partir de matières organiques telles que les résidus forestiers, agricoles ou les matières compostables provenant des municipalités ou des commerces. Elles comblent environ 6 % de l’approvisionnement énergétique du Canada, selon les données du gouvernement.

Le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon détiennent déjà leur propre stratégie. Dans sa Stratégie pour l’hydrogène et les bioénergies, Québec donnait la part du lion des investissements à la filière des bioénergies.

Sur la somme de 1,17 milliard de dollars qui doit être injectée en cinq ans — entre 2021 et 2026 —, environ 950 millions seront destinés à la production d’énergie à partir de matières organiques.

« Large concertation »

Si le gouvernement canadien va de l’avant avec sa propre stratégie, celle-ci s’adaptera aux initiatives provinciales et territoriales existantes : « Dans son analyse de la faisabilité d’une stratégie pour la bioénergie [Ressources naturelles Canada] a l’intention de procéder d’une manière inclusive et collaborative, qui s’appuierait sur les efforts provinciaux et territoriaux existants et s’alignerait sur eux au lieu de les remplacer. »

Aucun échéancier n’est actuellement avancé. Une fois « la faisabilité d’une stratégie » explorée, le gouvernement compte « engager une large concertation » avec l’industrie et les groupes citoyens pour en définir les détails, écrit le ministère des Ressources naturelles. « Le Canada a besoin d’une approche stratégique pour maximiser son potentiel bioénergétique afin de réduire les émissions tout en faisant croître l’économie. »

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé plusieurs initiatives pour stimuler la filière. Au printemps 2021, Ottawa lançait le Fonds pour les carburants propres, doté d’un budget de 1,5 milliard de dollars. Le but : augmenter la production de biocarburant et développer des chaînes d’approvisionnement en biomasse à l’échelle nationale.

Le gouvernement lancera cet été un appel de propositions pour mettre en place des projets qui visent à créer une chaîne d’approvisionnement en biomasse. Le but : améliorer la logistique de collecte et de distribution de la biomasse jusqu’aux installations de production de combustible.